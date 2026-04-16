Dara Bubamara već nekoliko meseci uživa u ljubavi sa dosta mlađim misterioznim dečkom. Poznato je da pevačica krije ljubavni život od očiju javnosti, kako bi zaštitila privatnost svog partnera, međutim to joj je uspevalo sve do sad.

Naime, kamere emisije "Paparaco lov" konačno su uspele da usnime Daru i mlađeg dečka i to nakon što je on došao po nju posle snimanja "Zvezde Granda". Dečko je bio za volanom njenog automobila, a nakon što mu se pridružila u kolima, uputili su se ka jednom restoranu na Dedinju.

Po izlasku iz auta, Dara Bubamara se bacila u zagrljaj dečku pa je usledio i prvi javni poljubac. Potom su usnimljeni tokom razgovora sa prijateljima u restoranu u kome su proveli oko dva sata. Posle večere, Darin dečko je svratio do trafike po cigarete, a zatim su se uputili u pevačicin stan na Dedinju, gde su zajedno i proveli noć.

Dečko mlađi 20 godina

Podsetimo, prema navodima medija, Darin partner radi kao menadžer u jednom restoranu i da je dvadeset godina mlađi od nje.

„On zapravo radi kao menadžer u jednom restoranu u Dubaiju. Nije nikakav tajkun niti milioner, ali je vredan momak koji se sam izborio za svoju poziciju. Dari to uopšte ne smeta, naprotiv - njoj je važno da je pažljiv i da je voli”.

„Svesna je da bi, čim bi ga potpuno pokazala, krenule razne priče i nagađanja. Zato ga i dalje "krije", iako su veoma bliski i često zajedno putuju”.

Njihova veza, kako se navodi, funkcioniše bez većih turbulencija uprkos velikoj razlici u godinama, a par često i putuje zajedno.

Zaljubljena

Dara Bubamara je nedavno priznala da je zaljubljena.