Pevačica Rada Manojlović se oduševila što će njen bivši dečko Milan Stanković, ponovo biti deo estrade.

Pevač Milan Stanković nakon višegodišnje pauze odlučio je da se vrati na muzičku scenu i ponovo obraduje publiku, saznaje Informer.

Iako ga dugo nije bilo u javnosti, interesovanje za njegov život i karijeru nije jenjavalo. Kako saznajemo, novi album Milana Stankovića je spreman, a pevač, koji trenutno živi od privatnog biznisa, planira da ga objavi na jesen.

Njegova bivša devojka i koleginica Rada, nije mogla da sakrije sreću zbog njegovog povratka, na koji ga je dugo nagovarala.

Oduševljena zbog povratka

- Ništa me ne pitajte, ne smem ništa da kažem, ali oduševljena sam jer se Milan vraća na scenu. To će biti pravi haos i jedva čekam! Nikad nije ni trebalo da odustane od pevanja - rekla je pevačica za Informer.

Rada je vest da Milan na jesen izdaje album, prokomentarisala i na društvenoj mreži "X".

"Jeste, što jeste, ali pričati se ne sme", napisala je Manojlovićeva, a korisnicima ove društvene mreže bilo je jasno da je ona u sve upućena, ali da ne sme ništa da otkriva.

