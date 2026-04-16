Poznatom muzičkom producentu Goranu Ratkoviću Raletu završena je operacija srca, kako saznajemo iz izvora bliskih porodici.

Foto: Marko Karović

Prema nezvaničnim informacijama, Rale je operisan zbog problema sa srčanim zaliskom, a medicinski tim je, kako se navodi, uspešno izveo zahvat koji je trajao nekoliko sati.

Ono što ohrabruje jeste činjenica da je operacija, kako saznajemo, protekla u najboljem redu, a lekari su zadovoljni ishodom intervencije.

Porodica i bliski prijatelji su, nakon što je operacija završena, odahnuli, a Rale se trenutno nalazi pod budnim nadzorom lekara u postoperativnom oporavku.

Za sada nema više zvaničnih detalja o njegovom zdravstvenom stanju, ali očekuje se da će naredni dani biti ključni za njegov potpuni oporavak.

Nije bezazleno

Prema saznanjima do kojih je došao Kurir, Rale je danima imao simptome i verovao da je reč o posledicama iscrpljenosti i sezonskog virusa. Međutim, stanje se nije popravljalo.

- Bio je bled, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je insistirala da ode kod lekara - priča izvor blizak kompozitoru.

Kako saznajemo, upravo je Ana primetila da situacija nije bezazlena. Navodno mu je, posle nekoliko dana pogoršanja, jasno stavila do znanja da mora na pregled.

- Rekla mu je da se ne igra zdravljem i bukvalno ga je naterala da zakaže pregled. Da nije bilo nje, ko zna koliko bi još čekao - dodaje isti izvor.