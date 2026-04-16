Pevač Boban Zdravković prisetio se druženja sa kolegama sa estrade, te se slaže sa time da su druženja nekad bila mnogo kvalitetnija nego danas.

On je za medije ispričao da je upravo sa zvezdom Svetlanom Cecom Ražnatović imao prve koncerte.

- Pa viđali smo se ovako, ali Ceca ima svoj put i tako dalje. Mi smo počeli zajedno, pravi početak nam je zajednički.

Mi smo svi bili u jednom istom kampu i išli na koncerte u početku, a Ceca je u to vreme bila još dete. Onda je svako otišao na svoju stranu i to je fenomenalno, napravila je veliku karijeru - rekao je pevač, pa je dodao:

- Mi smo se mnogo družili i to nije bilo određeno sa ovim ili onim. Baš tad su bile turneje gde autobus ide po celoj Srbiji, pa i Jugoslaviji u to vreme, i mnogo je druženja bilo.

Menjali smo svaki dan drugi grad i bilo je veoma zanimljivo. A sada se ljudi u stvari mnogo manje druže. Moguće i zbog društvenih mreža, tu ljudi malo više gledaju telefone i ne obraćaju pažnju na emocije i druženja.

Mislim da je to razlog zašto se ljudi ne druže, a po meni bez pravog druženja nema ništa.

O natpisima u medijima

Bobana su mediji pitali i kako reaguje na natpise i vesti koje su u fokusu kada je on u pitanju u poslednje vreme.

- Normalno, već smo svi navikli na razne naslove jer se brzo živi i ljudima je interesantno takve neke stvari da čitaju, pa mislim da tu treba tražiti tajnu toga.

A što se mene tiče, moja karijera traje i glavna moja stvar je taj most prema publici. Sa moje strane su to pesme koje su ostavile traga, a na koncertima i nastupima gde idem uvek je veselo, lepo i prosto kao jedna bajka.

