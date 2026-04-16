PRESUDA PROMENILA SVE: Stefan Karić okrenuo leđa porodici, napustio dom sa koferima u rukama nakon što je osuđen!
Nakon saznanja do kojih su došli domaći mediji u vezi sa sudskim postupkom između Nataše Šavije i Stefana Karića, prema kojima je Karić osuđen, ekipa domaćih medija se uputila ispred njihove porodične vile na Zvezdari.
Na licu mesta zatečen je Osman Karić, koji je boravio ispred kuće i obavljao svakodnevne obaveze, sređujući dvorište.
Uprkos velikoj pažnji javnosti koja ne jenjava, atmosfera je delovala mirno, bez vidljivih tenzija.
Stefan Karić nije zatečen u porodičnom domu, a prema dostupnim informacijama, u međuvremenu je napustio Srbiju.
Nataša Šavija optužila ga je za teške telesne povrede
Podsetimo, Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je godinama bio u fokusu javnosti.
Tokom procesa, Karić se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Šavija u jednom periodu nije odazivala zakazanim suđenjima. U aprilu prošle godine prvi put se pojavila pred sudom, nakon čega je postupak nastavljen.
