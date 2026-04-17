Melina Galić, koja će se ovog vikenda udati za svog verenika, bogatog Engleza Džefrija Pola Arnolda Deja, napustila je Srbiju nakon razvoda od Harisa Džinovića i život nastavila u Monaku.

Naša ekipa je prošle godine boravila u Monte Karlu i saznala gde Melina živi s partnerom, ali i da li njene nove komšije uopšte znaju ko je ona.

Kako smo se i sami uverili, Melinina nova adresa stanovanja nalazi se na jednoj od najskupljih lokacija u ovom mondenskom gradu, na svega nekoliko stotina metara od čuvenog kazina "Monte Karlo".

U pitanju je stan od nekoliko desetina miliona evra u zgradi sa specifičnom arhitekturom, koja s jedne strane ima pogled na glavnu ulicu, a s druge na more.

Zanimljivo je da je jedna od prvih Melininih novih komšinica Srpkinja koja godinama živi u ovom mondenskom gradu, a ona je bila vrlo rada da s nama podeli neke detalje iz dizajnerkinog privatnog života, pa smo tako saznali sve i o njenom novom partneru milioneru.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - ispričala nam je naša sagovornica, pa nastavila:

- Koliko god se on trudio da je progura u društvu preko svojih kontakata i prijatelja, ovaj biznis s haljinama ide jako loše. Prilično je to nekvalitetna roba za klijentelu ovde, oni traže potpuno drugačiju priču. Pitanje je dana kad će ona to zatvoriti. Zahvaljujući njemu, Melina je i dobila pozivnice za sve te zabave i balove za milionere. Viđam je često, tu trči po kraju, ima nekoliko prijateljica s kojima izlazi. Preko dana je najviše u šopingu, troši novac, videla sam da je samo u poslednjih nekoliko meseci prošetala nekoliko novih tašnica "ermes" od najmanje 50.000 evra. Jasno vam je ko to sve finansira - zaključila je tada naša sagovornica.

