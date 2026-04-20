Slušaj vest

Nikola Peković je opet u vrtlogu zbog burnih dešavanja u privatnom životu koja ne prestaju da intrigiraju javnost. On je nedavno kupio luksuznu nekretninu za svoju novu partnerku, s kojom je, prema navodima bliskih izvora, obavio i tajno crkveno venčanje, o čemu smo već pisali.

Cena kvadrata do 5.000 evra

Stan se nalazi u jednoj od najatraktivnijih lokacija u samom centru grada, u novoizgrađenoj zgradi na Dorćolu, gde cena kvadrata dostiže i do 5.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Nikola Peković drži privatsnost za sebe Foto: Kurir, Nenad Kostić, Saša Pavlić Koki, Nebojša Mandić

Ipak, njihova radost, čini se, nije dugo trajala. Nakon što je lokacija stana dospela u javnost, par je, navodno, primoran da se ponovo seli kako bi sačuvao privatnost.

Ova situacija dodatno komplikuje već zamršenu porodičnu priču bivšeg NBA centra, koji je i dalje zvanično u braku sa suprugom Violetom Peković. Njih dvoje trenutno prolaze kroz brakorazvodni postupak, ali to Pekovića, po svemu sudeći, nije sprečilo da započne novi život s drugom partnerkom.

- Tu nekretninu je prošle godine kupio novoj ženi. Zgrada je bila u izgradnji. Vodili su računa da niko ne sazna lokaciju, ali sad, kad se i to otkrilo, planira da promeni adresu. Ne krije on zbog javnosti ili novinara svoje kretanje nego zbog bivše žene - priča naš izvor.

Violeta Peković Foto: Nemanja Nikolić



Posebnu pažnju javnosti izazvale su i optužbe koje dolaze sa druge strane. Naime, Violeta Peković, inače doktorka radiologije, prijavila je bivšeg supruga za nasilje u porodici.

Prema njenim tvrdnjama, incident se zimus dogodio u stanu na Zlatiboru, gde joj je, kako navodi, onemogućen ulazak. Peković je, navodno, promenio bravu na vratima, dok su njene lične stvari iznete ispred stana.

Ovi navodi dodatno su podgrejali interesovanje javnosti za život nekadašnjeg sportiste, koji se poslednjih meseci retko oglašava u medijima.

Dok pravni proces između Pekovića i njegove zakonite supruge i dalje traje, ostaje neizvesno kako će se ova priča završiti.

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt s Pekovićem, ali se on na broj telefona poznat redakciji nije javljao.

Bonus video: Ispovest Violete Peković