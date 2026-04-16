Pevač Jašar Ahmedovski prozvao je pojedine kolege, navodeći da su svoje karijere delimično gradile i na njegovim pesmama.

Jašar je bez ustručavanja govorio o tome kako mu to na neki način može i da imponuje, ali da bi svako trebalo da ide svojim putem. Ipak, od kolega je posebno izdvojio i pohvalio Milicu Jokić, bivšu snajku političara Ivice Dačića.

- Devedesetih godina dobro se znalo ko peva i ko je oformio pesmu, ali to je stvar kulture i vaspitanja. Mislim da bi trebalo nazvati i mene, a ne samo autore - rekao je ranije pevač za Grand, pa dodao:

- Moram izdvojiti Milicu Jokić i ovom prilikom je pohvaliti, ona je snimila jednu moju pesmu staru, ona je zvala sve jer su pravila takva. Oduševila me je i svaka joj čast. Ima dosta njih koji su moje pesme presnimili, mnogi me nisu pitali a tim kaverom su napravili karijeru, ali ovom prilikom ih neću imenovati. Kao što sam rekao to je stvar vaspitanja i kulture da pitaš starijeg kolegu ako mogu da ga nazovem kolegom ili kolegama.

Pesmu posvetio pokojnom bratu

Naime, poznati folk pevač Jašar Ahmedovski ima karijeru bogatu hitovima, od kojih jedan za njega ima veliko značenje. Reč je o pesmi "Tamo gde si ti", koju je davne 1994. godine posvetio preminulom bratu Ipčetu.

- Tu pesmu su mi svi tražili na nastupima, ali sam se zarekao da je nikad neću pevati uživo, jer sam je posvetio samo bratu - rekao je pevač za "Grand", a onda otkrio da će je u sklopu svog novog projekta, posle toliko godina, po prvi put otpevati.

- Otpevaću je uživo i to samo sa harmonikom - otkrio je Jašar.

Kako je Jašar rekao, jedan dan promenio mu je život potpuno.

- Da je ostao živ, danas bi bio jedan od najvećih pevača na estradi, to svi znaju. On je pevao sa lakoćom visine, trilere. To retko ko može. Ja jedino njegove pesme pevam na svojim nastupima - istakao je pevač.