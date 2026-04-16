Voditeljka Marija Kilibarda uvek je svoju privatnost držala dalje od očiju javnosti. Porodica i partner su joj uvek bili najveći oslonac, a nedavno se i njen život promenio kada je dobila ćerku Senju.

Iako nije bila sklona tome da pokazuje svog oca javno, napravila je izuzetak objavivši na društvenim mrežama zajedničku sliku sebe i svog tate Vlajka. Komentari ispod objave su se samo nizali, a ono što su mnogi potvrdili jeste da je njen otacv pravi gospodin. Na nju je upravo otac imao veliki uticaj u životu kroz formiranje ličnosti i zahvaljujući njemu je ono što je danas.

Ćerka podseća na oca

Kako je Marija rekla ranije, Senja likom podseća na oca, ali je sve ostalo pokupila od nje.

- Liči na tatu, on je lep čovek. Ipak, sve ostalo ima moje. Komunikativna je, nisam joj prenela ni gram melatonina, smeje se, obožava muziku i aktivno učestvuje u razgovorima odraslih. Šarmantnica je prava. Nadam se da joj pružam pažnje koliko zaslužuje, jer smatram da deca ne mogu da se razmaze. Ima da je nosim koliko ona bude htela, pa kad poraste rešavaću herniju - rekla je Marija.

Ovako je izgledala kad je izlazila iz porodilšta:

Podrška

- Imala sam podršku okoline, Banetove porodice, moje porodice. Bila sam okružena tolikom ljubavlju i kada smo prvi put otputovali u Solun na kliniku da probamo, uspeli smo i stigla je naša mala Grkinja - ispričala je voditeljka.

"Najteži mi je bio drugi pokušaj"

- Mislim da je najteži trenutak bio posle drugog pokušaja. Mislim da je hormonska terapija bila izuzetno agresivna, a mislim i da je bio veliki pad jer sam baš poletela i mislila da je to to i onda sam se razbila ko zvečka kad sam pala.

U tim trenucima prvo budem sama sa sobom, a onda nas dvoje gledamo da se sastavimo. Prvo gledamo šta je meni potrebno, šta je njemu potrebno da bude dobro, da li ćemo da otputujemo, da li ćemo da sednemo i jedemo. Potpuno drugačije prevazilazimo krize on i ja i morali smo da smislimo dva modusa i da ih kombinujemo - zaključila je ona tada.

