Slušaj vest

U beogradskom pozorištu „Odeon“, koje je u vlasništvu Željka Mitrovića, održana je konferencija za medije povodom premijere predstave „Mačka u čizmama“. Događaj je okupio glumačku i autorsku ekipu, ali i privukao veliku pažnju javnosti.

Foto: M.M./ATAImages

Posebnu pažnju prisutnih izazvala je glumica Mirka Vasiljević, koju u poslednje vreme ređe viđamo na javnim događajima.

Predstava, u režiji Marka Jovičića i adaptaciji prema tekstu Branka Milićevića Kockice, donosi dinamičnu komediju zabune smeštenu u neobičan svet u kojem ljubav i mašta igraju ključnu ulogu. Upravo ulogu Macana, čuvenog mačka u čizmama, tumači Mirka, jedna od najpopularnijih glumica svoje generacije.

Na događaju je zablistala u svom prepoznatljivom, nenametljivom stilu – u sivim helankama sa prorezima i modernom mantilu sa naglašenom kragnom, potvrdivši da ležerna elegancija uvek ostavlja snažan utisak.

Govoreći o radu na predstavi, Mirka je istakla koliko joj znači proces stvaranja i timska energija:

- Ne trudim se da uradim ništa mnogo drugačije, to može našem Marku da se dopadne, i to može da se usvoji. A onda kada se usvoji mora da se sledeći put na isti način ponovi, ako ne i na bolji. Gledam da samo slušam, da to što kaže sprovedem u delo. Šalu na stranu, probe su tu da se proba, gde maštamo, igramo, razigravamo, predlažemo, razgovaramo. Tako se ta neka čarolija stvar. Jako je bitno držati se kostura cele predstave, nešto što je napisano, neko što je neko od početka do kraja sproveo. Meni je prvi put da igram u mjuziklu, ali ja volim pesmu i muziku, zabavno je. Imamo plesače, veliku scenografiju, velike promene, svi treba da dišemo kao jedno - rekla je Mirka, koja je potom otkrila koja joj je omiljena scena.

Mirka Vasiljević Izvor: Kurir

- Moja je poslednja scena, to je nekako kad sve prođe, imaš osećaj da li je publika to primila. Da li je to došlo do publike. Možda se nekim danima nekome nije igralo, ili je neko bio baš umoran, u toj poslednjoj sceni osetiš šta si napravio i šta si uradio.

Veruje u čarobne čini

- Koliko te Mačak u čizmama vraća u detinjstvo - glasilo je pitanje za Mirku.

- U mom detinjstvu nije baš bio aktuelan mačak u čizmama, malo smo druge crtaće i bajke gledali. Kao neko ko je išao u dečija pozorišta, naravno da sam gledala. Ovo je nešto sasvim drugačije, što se ne oslanja na bajku, tako da me ne vraća - kazala je Mirka, a potom pričala o "čarobnim činima" i da li veruje u njih.

- Milim da i muškarci i žene imaju čarobne čini, samim tim da uspešno provedemo dan. Prvo da stignemo od tačne A do tačke B, po gužvama, u traženju parkinga. To je sve život. Dobra strategija može da reši ozbiljne stvari.

1/5 Vidi galeriju Mirka Vasiljević Foto: M.M./ATAImages

Ispričala sve o odnosima sa Sekom Sablić i Nikolom Simićem

Podsetimo, Mirka Vasiljević, koja je sa samo 15 godina u seriji "Ljubav, navika, panika" (2005) igrala sa Sekom Sablić (Vera) i Nikolom Simićem (Mića) je svojevremeno ispričala sve o odnosu sa njima, kao i kako je provodila dane na setu.

- Svaki put kada bih počela da glumim i mlataram rukama, on bi me vaspitno šljepnuo preko dlanova i rekao: "Ne glumi rukama, već glavom". To je jedan od značajnijih saveta koje sam usvojila - priča Mirka i objašnjava šta joj je reditelj Šuljagić rekao kada joj je ponudio ulogu:

Pitao me je da li smatram da mogu da iznesem Janjin lik s obzirom na to da sam bila veoma mlada i neiskusna, jer sam pre toga glumila samo u filmu "Mi nismo anđeli 2". Rekao mi je da se ne prihvatam posla ako mislim da ne mogu, jer ako ne odglumim dobro, mogu da upropastim i Seku i Nikolu. Kao iz topa sam rekla: "Mogu"! Tako je sve počelo.