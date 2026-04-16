Ceca Ražnatović je i ove godine neprikosnovena kad je reč o zaradi na domaćoj estradi! Prema najnovijim podacima Agencije za privredne registre, njena firma "Ceca mjuzik" nastavila je da posluje izuzetno uspešno, pa je pevačica ponovo potvrdila status jedne od najtraženijih i najplaćenijih zvezda u regionu.



Ozbiljnost poslovanja

U toku 2025. godine, Cecina firma ostvarila je ukupne prihode od oko 2.140.000 evra, dok su rashodi iznosili približno 1.330.000 evra. Kad se sve sabere i oduzme, neto dobit iznosi oko 577.000 evra, što je iznos koji je svrstava u sam vrh estradnog biznisa. Na ime poreza državi je platila oko 123.000 evra, što dodatno govori o ozbiljnosti njenog poslovanja.

Ceca bolje prošla nego pre dve godine

U poređenju sa 2024. godinom, kad je takođe beležila odlične rezultate, jasno je da Ceca uspeva da održi stabilan nivo prihoda, ali i primetan rast, uprkos promenama na tržištu i velikoj konkurenciji. Njeni koncerti, nastupi i dugogodišnja popularnost očigledno nastavljaju da donose ozbiljan novac, pa ne čudi što je i ove godine odnela titulu pevačice s najvećom zaradom. Cecini bruto prihodi u 2024. bili su 1.939.368 evra, ali prijavljeni su i ogromni rashodi od 1.515.363, pa je pevačici, nakon što je platila i porez državi i ostale dažbine, na kraju ostala neto zarada od 424.000 evra. Dakle, ona je u 2025. zaradila 153.000 evra više nego tokom 2024.



Pored Ražnatovićeve, Agenciji za privredne registre svoje poslovne knjige za 2025. dosad su predale i Milica Pavlović i Dara Bubamara.

Pavlovićeva je preko svoje firme "Senjorita mjuzik" ostvarila prihod od oko 490.000 evra, dok su rashodi bili gotovo isti - oko 485.000 evra. Na kraju godine, Milici je ostala dobit od svega oko 4.700 evra, što pokazuje da je veliki deo novca uložen u produkciju, spotove i nastupe. Zanimljivo je da u izveštaju nije navela koliko je poreza platila državi.

Slična situacija je i kod Dare Bubamare, čija firma "Koksanel" beleži znatno manje prihode u odnosu na Cecu, ali i stabilno poslovanje. Dara je tokom 2025. prihodovala oko 96.000 evra, dok su troškovi iznosili približno 91.000. Nakon svih izdataka, ostala joj je dobit od oko 4.900 evra, a državi je na ime poreza uplatila oko 1.800.

Ostale estradne zvezde koje su u vrhu po zaradi već godinama, poput Aleksandre Prijović, Tee Tairović, Saše Matića i drugih, još nisu predali izveštaje o zaradi APR za 2025. Poznato je da je Prija bila druga na listi kad je u pitanju zarada za 2024, odmah iza Cece. Ona je tada tokom svoje turneje "Od istoka do zapada" obišla region, Evropu i Ameriku, pa nas ne čudi što je prijavila ukupne prihode od 1.750.000 evra za godinu dana.

Velike turneje



Koncerti, kojih je bilo 63 tokom turneje, doneli su joj odličnu zaradu, ali je imala i velike rashode, ukupno 1.183.700 evra. To znači da je nakon svega Prijovićki ostala neto zarada oko 477.000 evra.

Odmah iza nje bila je Tea Tairović. Od koncerata i svoje muzike Tairovićeva je u 2024. inkasirala čak 1.275.000 evra bruto. Nakon što je platila sve rashode u iznosu od 948.000 evra (u to spadaju porez, troškovi amortizacije, plaćanje usluga drugim licima i slično), njoj je ostalo neto oko 206.000 evra.

Bonus video: Ceca besna kao ris