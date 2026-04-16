Nakon što je sud doneo odluku kojom je Stefan Karić osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine zbog incidenta sa starletom Natašom Šavijom, novinarska ekipa nije ga zatekla u porodičnom domu na Zvezdari.

Iako se Stefan Karić juče oglasio i naveo da za presudu nije bio upoznat jer je nedavno doputovao u Beograd, njegov otac Osman Karić izjavio je da se Stefan trenutno nalazi na Ibici.

- Stefan je dobro, otišao je na Ibicu, tamo pokreće biznis. Ovo ostalo ne bih da komentarišem - rekao je Osman za Telegraf.

Uprkos velikom interesovanju javnosti, u dvorištu je vladala mirna i uobičajena atmosfera, a Osman je mirno sređivao dvorište i obavljao svakodnevne poslove.

Nataša Šavija optužila ga je za teške telesne povrede

Podsetimo, Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je godinama bio u fokusu javnosti.

Tokom procesa, Karić se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Šavija u jednom periodu nije odazivala zakazanim suđenjima. U aprilu prošle godine prvi put se pojavila pred sudom, nakon čega je postupak nastavljen.