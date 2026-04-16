Komšije Džeja Ramadanovskog su otkrile šta je istina o njegovoj prijateljici Andrijani Tomanić, za koju se priča da nije ostala u dobrim odnosima sa njegovim ćerkama.

Komšije, međutim, navode da se Andrijana iz stana o kojem je reč iselila neposredno nakon smrti pevača, te ističu i da nekretnina, prema dostupnim podacima, formalno nikada nije bila u njegovom vlasništvu.

Ovako su oni zajedno izgledali:

- Taj stan u kom je Džej živeo je izdat odavno. Mislim da se nije ni vodio na njegovo ime, on je tu samo stanovao - rekli su susedi.

- Što se Andrijane tiče, ona se iselila odmah nakon njegove smrti, nije se tu dugo zadržavala - ispričala je jedna od komšinica, dok drugi komšija tvrdi da su u međuvremenu u stan uselili novi ljudi.

- Tu sada živi jedna druga porodica, ne bih da njih komentarišem, ali odavno je stan izdat - rekao je.

Zahlađeni odnosi

Podsetimo, pevačeva ćerka Marija otkrila je ranije da nije u kontaktu sa Džejevom prijateljicom Andrijanom, kao i da je razlog privatne prirode, o kojoj ne želi da priča.

Iako su nakon Džejeve smrti Andrijana i pevačeve ćerke navodno bile u korektnim odnosima, ubrzo je došlo do zahlađenja. Da nešto nije u redu, mnogi su zaključili kada se nisu zajedno pojavile na pomenu, a Marija Ramadanovski je kasnije i sama priznala da nisu u kontaktu, istakavši da su razlozi privatne prirode.

Ovako je Marija izgledala ranije:

Prema rečima komšija, koji nisu želeli javno da govore, Andrijana se u tom stanu zadržala tek kratko nakon pevačeve smrti, a spekulisalo se da joj boravak tamo teško pada jer je upravo u njemu Džej preminuo.

Takođe, u okruženju su kružile priče da su posedovali još jednu nekretninu u blizini, te da je upravo pitanje imovine, ali i autorskih prava, dovelo do nesuglasica između nje i porodice.

Andrijana i Džej nisu bili venčani

Kako tvrde, Andrijana je jednoj od komšinica poverila da je svoj život u potpunosti posvetila ne samo Džeju, kao čoveku kog je volela, već i njegovoj karijeri koju je godinama vodila, smatrajući da s pravom treba da bude deo njegove zaostavštine.

Sa druge strane predstavnik ćerki se pozvao na zakon jer Andrijana i Džej nisu bili zakonski venčani, tako da su po zakonu ćerke naslednice.

- Ranije smo ovde viđali često Mariju kada dolazi, viđamo smo i Andrijanu u kafiću obližnjem sa ćerkama i Džejevim prijateljima, pa i sada je ponekad vidimo da sedi tu. Ipak su to bili i njeni prijatelji, ali šta se posle desilo, to ne znam.

Kurir.rs / blic

