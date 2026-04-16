Slušaj vest

Srpska pevačica Lepa Lukić večeras organizuje koncert u Sava centru, a ekipa Kurira našla se na licu mesta da isprati ovaj događaj.

Na samom početku, pevačica je dala do znanja koliko ceni svoje poreklo. Upravo njenom rodnom mestu biće posvećena prva pesma koju će otpevati.

- Prvo ću otpevati pesmu o mom Miločaju, bez muzike. Ja sam tu pesmu napisala za moje selo i pevam je etno, bez prateće muzike.

Poznati koji su stigli

Među prvima koji su stigli da pruže podršku Lepoj Lukić na koncertu bili su Era Ojdanić i Atina Ferari. Atina je odgovorila na pitanje našim novinarima o tome šta joj se dešava na ljubavnom planu.

Lepa Lukić, koncert

- Ja sam prvenstcveno zaljubljena u samu sebe, pa u svet, a ako pričamo o strastvenoj zaljubljenosti, uvek sam bila zaljubljena.

Potom je pomenula i Acu Lukasa:

- Baš mi je drago što je tu. Ja sam se potajno nadala da će prisustvovati. Prizivala sam ga, čak sam i obukla gaćice sa njegovim imenom. Nadala sam se, iako su postojale priče da on ne sme da dođe. Ako je došao, to je vid hrabrosti posle svega - zatim je otkrila da li se čula sa njim.

- Čuli smo se, ali nevezano za koncert - rekla je, a zatim na komentar da se obukla u belo odgovorila - Prizivam svadu - rekla je kroz smeh.

Pogledajte šta je sve rekla:

Atina Ferrari spremna za susret sa Lukasom

Na pitanje ako joj Aca ponudi prevoz posle koncerta, rekla je:

- Samo pod uslovom da nije pio - nasmajela se a potom nadovezala na Eru:

- Era je večeras došao Golfom 5, a ovakav autfit ne ide uz taj auto - našalila se.

biće balkanska zvezda Dragana Mirković zajedno sa Tanjom Savić. Među gostima večeras

Nakon što je dobila pitanje da li je istina da njena odevna kombinacija vredi 10.000 evra, pevačica je odgovorila sledeće.

- Boki 13 je osmislio moj stajling. Naručio je u Skoplju. On ima nos za stil. Meni se ovo mnogo dopada - rekla je.

Pogledajte šta je sve rekla:

Spremna Lepa za koncert

Pevačica je zatim potvrdila da Boki svakako dolazi na njen koncert.

O kolegama

Dok je davala izjavu za medije, pevačica je progovorila o kolegama.

- Nikom neću da šaljem pozivnice. Kolege znaju da je koncert, pa ćemo videti ko je došao - rekla je.

Poseban muškarac

Na pitanje da li će doći neki poseban muškarac večeras, Lepa Lukić je zagonetno rekla - Otkud znam, šta će mi muškarac? Možda bude i žena - našalila se.

Aca Lukas o Lepi Lukić

Pevač Aca Lukas odgovarao je na pitanja i prokomentarisao karijeru Lepe Lukić.

- Ovakav jubilej teško da će neko imati - rekao je Lukas.

Aca se potom prisetio svojih početaka i upoznavanja sa Lepom Lukić:

- Ona je legenda - rekao je. Zatim je objasnio da su mu najbolji momenti u karijeri oni kada stane barabar s nekim koga je ranije gledao samo na televiziji.

Pogledajte celu njegovu izjavu:

Aca Lukas se raduje Lepinom koncertu

Istakao je da neće izlaziti na binu, već je došao da da podršku. Pevač je otkrio i da trenutno radi na novom albumu, ali nije hteo mnogo da priča o tome.

Na pitanja o Atini Ferari nije hteo da odgovara.

Stigla Dragana Mirković

Zvezda Dragana Mirković nije mogla da sakrije sreću što je gost na koncertu pevačice. Naš reporter je uspeo da usnimi momenat kada je pristigla. Na sebi je imala elegantnu crnu kombinaciju.

Pogledajte kako je Dragana Mirković izgledala elegantno:

Dragana Mirković

Dobro raspoloženje je dolazilo u prvi plan, što je i potvrdila.

Pogledajte ceo video:

Dragana Mirković srećna što je gošća kod Lepe

- Lepa Lukić je velika legenda. Presrećna sam što sam deo njenog koncerta. Nisam razmišljala da li ću doći kada me je pozvala. Uz sve pesme ću se veseliti. Mi se godinama poštujemo i specijalno zbog ovoga sam došla u Srbiju - rekla je Dragana.

BONUS video: