Atina Ferari, poznata po učešću u rijalitiju, došla je na koncert Lepe Lukić gde je odgovarala na pitanja novinara.

O ljubavnom planu

- Ja sam prvenstveno zaljubljena u samu sebe, pa u svet, a ako pričamo o strastvenoj zaljubljenosti, uvek sam bila zaljubljena - rekla je ona i time zagolicala maštu.

O Lukasu

Kada je saznala da je i Lukas na koncertu, prokomentarisala je to.

- Baš mi je drago što je tu. Ja sam se potajno nadala da će prisustvovati. Prizivala sam ga, čak sam i obukla gaćice sa njegovim imenom. Nadala sam se, iako su postojale priče da on ne sme da dođe. Ako je došao, to je vid hrabrosti posle svega - zatim je otkrila da li se čula sa njim.

- Čuli smo se, ali nevezano za koncert - rekla je, a zatim na komentar da se obukla u belo odgovorila - Prizivam svadu - rekla je kroz smeh.

Na pitanje ako joj Aca ponudi prevoz posle koncerta, rekla je:

- Samo pod uslovom da nije pio - nasmajela se a potom nadovezala na Eru sa kojim se pojavila na ovom događaju:

- Era je večeras došao Golfom 5, a ovakav autfit ne ide uz taj auto - našalila se.

Šta je Lukas ranije govorio o njoj

Podsećamo, Atina Ferari, ga je često pominjala u negativnom kontekstu. Iako je uglavnom ćutao, folker je jednom prilikom dok je gostovao u emisiji kod Bokija 13, rešio da konačno progovori. Lukas je poručio da ne želi ni da izgovori njeno ime, ali je jasno dao do znanja šta misli o njenim izjavama.

- Sad ću ti reći jednu stvar. Šta je ova, ovaj, onaj… Neću da pominjem. Psihopata ženski, odbegli iz ludnice. Ona što ne zna L da kaže, a priča zadnja tri meseca samo o meni. Kako je sa mnom u vezi, kako mi peglala košulje.I kako mi ta Fevalita, to ide na Jutjub non stop… Neka budala! Ja je poznajem, bila je kod mene tri, četiri puta, ali ne sama, bila je u društvu, nebitno - rekao je Lukas.

Na to ga je Boki 13 prekinuo pitanjem da li mu je zaista peglala košulje, a Lukas je u svom maniru odgovorio:

- Ona peglala?! Ona ne zna kako izgleda pegla! Treba da joj daš mapu do kuhinje da dođe!

"Naša afera je godinama trajala"

Atina Ferari je šokirala priznanjem da je navodna veza s Lukasom trajala godinama, te dodala da se danas kaje što njihova priča nije bila samo jedna noć. Istakla je da je uvek bila iskrena, dok, kako je otkrila, folker nije imao hrabrosti da javno prizna istinu o njihovom odnosu.