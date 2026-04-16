Slušaj vest

Kako je i rekla kada je odgovarala na pitanje novinara pred koncert, Lepa Lukić je ovaj događaj započela pesmom o svom rodnom kraju, Miločaju.

Pogledajte u videu kako je to izgledalo:

Počeo koncert Lepe Lukić Izvor: Kurir

Pevačica je držala emotivni govor i dala reč da će pevati dok je živa.

- Još dugo ću pevati. Pevaću dok sam živa. Ja želim da vam se zahvalim od srca što me bodrite punih 60 godina. Da nije vas, moji prijateljim, ne bih trajala toliko. Vi ste sa mnom rasli i doživeli smo da se sretnemo i u poznim godinama - rekla je Lepa nakon čega je dobila veliki aplauz.

Boki 13 u prvom redu

Podsećamo, nakon što su je novinari pre koncerta pitali da li je istina da njena odevna kombinacija vredi 10.000 evra, pevačica je odgovorila sledeće.

- Boki 13 je osmislio moj stajling. Naručio je u Skoplju. On ima nos za stil. Meni se ovo mnogo dopada - rekla je.

Pogledajte koga smo sve zapazili na koncertu:

1/8 Vidi galeriju Poznati na koncertu Lepe Lukić Foto: Damir Dervišagić

Boki 13 je izazvao veliku pažnju svojim stajlingom koji je bio originalan i upečatljiv kao što je to inače u njegovom stilu. Imao je dugačku belu košulju i crni sako.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Boki 13 na koncertu Lepe Lukić Izvor: Kurir

Lepa je pevala svoje velike hitove i publiku u prepunoj sali digla na noge. Mnogima je bilo drago da pomovo čuju njene vanvremenske hitove.