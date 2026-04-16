Legenda narodne muzike Lepa Lukić večeras održava koncert u beogradskom Sava centru, a događaju prisustvuje i veliki broj poznatih ličnosti koje su došle da joj pruže podršku.

Posebnu pažnju privuklo je pojavljivanje folk zvezde Dragana Mirković, koja je ušla na sporedni ulaz, a kako se navodi, večeras bi trebalo i da se pojavi na sceni zajedno sa Lepom Lukić.

Dragana je izazvala opšti haos čim je izašla iz automobila, a svi su odmah pohrlili ka njoj, što je još jedan pokazatelj koliko je obožavana u srpskom narodu.

Dragana Mirković Foto: Damir Dervišagić

Dragana Mirković je došla u elegantnoj crnoj kombinaciji, a njena vedrina i lepo raspoloženje su dolazili u prvi plan.

Mirkovićeva je strpljivo razgovarala sa okupljenim medijima, istakavši da joj je zadovoljstvo što je gost na koncertu Lepe Lukić, nakon čega se uputila ka bekstejdžu.

- Lepa Lukić je velika legenda. Presrećna sam što sam deo njenog koncerta. Nisam razmišljala da li ću doći kada me je pozvala. Uz sve pesme ću se veseliti. Mi se godinama poštujemo i specijalno zbog ovoga sam došla u Srbiju - rekla je Dragana o koncertu koleginice za Kurir.

Nedavno dobila unuče

Blicevi aparata su je samo slikali, a ona je prokomentarisala kako se oseća otkako je dobila unuče.

- Ja sam uvek dobro. Ksenija je preslatka, već pruža ručice da je uzmem, ona je moja duša - rekla je kroz osmeh. Na kraju je prokomentarisala da je Marko savršen tata.

Pogledajte kako je Lepa započela koncert: