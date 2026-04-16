Goran Ratković Rale, poznati kompozitor i partner pevačice Ane Nikolić, podvrgnut je operaciji srca na koju je duže vreme čekao.

Kako se saznaje, prethodno planirana intervencija bila je odložena, ali su se potrebni medicinski uslovi konačno stekli, te je Rale danas operisan.

Ana Nikolić, koja je uz Raleta bila i u najtežim trenucima, oglasila se na Instagramu.

Ana Nikolić je zajedno sa ćerkom Tarom otišla u manastir. Pevačica je tom prilikom stavila maramu preko glave, dok je naslednicu snažno zagrlila.

Šta se dogodilo Raletu?

Kako smo već izveštavali, poznati muzički producent Goran Ratković Rale uspešno je operisan, a prema poslednjim informacijama, nakon zahvata se oseća dobro.

Dečko pevačice Ane Nikolić podvrgnut je operaciji srca zbog mitralne regurgitacije, zdravstvenog problema koji utiče na pravilno funkcionisanje srčanog zaliska, a intervencija je, kako se saznaje, protekla bez komplikacija.

Intervencija na srcu protekla je uspešno, sve je pod kontrolom, a kompozitor se nakon operacije oseća stabilno i oporavlja se.

Goran Ratković Rale otišao u bolnicu Foto: Kurir

Šta je mitralna regurgitacija?

Mitralna regurgitacija predstavlja srčanu manu kod koje se mitralni zalistak ne zatvara u potpunosti tokom kontrakcije leve komore, zbog čega dolazi do vraćanja krvi nazad u levu pretkomoru, što može opteretiti rad srca i vremenom dovesti do dodatnih komplikacija.

Ovo stanje dodatno opterećuje srce, a u težim slučajevima može dovesti do proširenja srčanih komora, razvoja plućne hipertenzije, poremećaja srčanog ritma poput fibrilacije pretkomora, kao i do srčane insuficijencije.

