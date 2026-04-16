Melina Galić (45) javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, ovog vikenda, u subotu, izgovoriće sudbonosno "da" svom vereniku, bogatom Englezu, Džefriju Polu Arnoldu Deju (67), ekskluzivno saznaje Kurir.

Kuma na glamuroznom venčanju u Monaku, kako saznajemo, biće Goca Karić.

Ćerka Slavice i Sretena Karić, nakon završetka školovanja na prestižnim obrazovnim ustanovama na Kipru i u Londonu, odlučila je da se vrati u Beograd.

Iako potiče iz javnosti poznate porodice, retko se pojavljuje na društvenim događajima, a u više navrata je isticala da je takav vid eksponiranja ne zanima. Ipak, u džet-set krugovima često je dovođena u vezu sa titulama poput trendseterke i jedne od najbolje obučenih žena u Srbiji, zahvaljujući prepoznatljivom stilu i diskretnom javnom prisustvu.

Na aerodromu, na putu ka Monaku, ekipa Kurira ju je usnimila.

Podsećamo, pozivnice su pre oko mesec dana stigle na odabrane brojeve telefona zvanica od kojih se očekivala potvrda. U samim pozivnicama bio je napisan detaljan plan i raspored dešavanja tokom tri dana koliko je predviđeno da veselje traje. Kako saznajemo, Melina nije štedela ni na čemu, pa je odlučila da se gosti prošetaju duž čitave Azurne obale tokom trodnevnog okupljanja. Par je pažljivo odabrao najekskluzivnije restorane i hotele za ovu priliku. Takođe, dan nakon venčanja, njih dvoje će ugostiti zvanice i na jahti koja je u vlasništvu Melininog budućeg supruga.

Svaki od planiranih događaja ima predviđen "dres kod", pa se od gostiju očekuje da ponesu šest odevnih kombinacija. Tokom tih dana, svaki događaj će biti obeležen različitom temom koja bi trebalo da bude ispoštovana.

Prema saznanjima Kurira, ekskluzivna pozivnica nije stigla na adrese mnogih ljudi iz Melininog života od ranije.