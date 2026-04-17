Melina Galić (45), poznata javnosti po braku i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, ovog vikenda će, izgovoriti sudbonosno „da“ svom vereniku, bogatom Englezu Džefriju Polu Arnoldu Deju (67), Kurir ekskluzivno saznaje.

Svadbena ceremonija, kako smo pisali, biće održana u Monte Karlu, u Kneževini Monako. Iz izvora bliskih paru navodi se da je Melina želela da sve protekne u strogoj tajnosti, pa će venčanje biti organizovano u intimnom krugu, dok će trodnevnoj proslavi prisustvovati oko 30 zvanica iz Srbije sa njene strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije.

Snimljena na jahti

Prema saznanjima do kojih smo došli, mlada influenserka je dane uoči venčanja provela daleko od gradske vreve na luksuznoj jahti u vlasništvu njenog očuha, Džefrija, gde je organizovano intimno druženje za najbliži krug ljudi. Upravo sa tog ekskluzivnog plovila imamo eksluzivne snimke na kojima se vidi mali uvid u atmosferu koja vlada pred svadbenu ceremoniju.

Društvo na jahti činila su dobro poznata imena iz elitnih krugova. Uz Đinu su bile i Gordana Karić, kuma njene majke, kao i Elma Galić, Melinina majka, što dodatno govori u prilog tome da je reč o porodičnom okupljanju ispunjenom emocijama, ali i opuštenom atmosferom pred samu ceremoniju.

Za razliku od formalnog dela proslave koji se očekuje, ovaj segment događaja protekao je u znatno ležernijem tonu. Đina je, poput ostalih gostiju, odabrala opuštenu kombinaciju, primerenu boravku na jahti i mediteranskom ambijentu, naglašavajući mladalački duh. Na osnovu onoga sto smo zapazili Djina je bila izuzetno raspoložena, nasmejana i u stalnoj komunikaciji sa prijateljima, ne krijući uzbuđenje zbog majčinog venčanja.

Zabava na jahti bila je tek uvod u višednevno slavlje koje je okupilo pažljivo odabrane zvanice iz sveta biznisa, porodocnih krugova mode i javnog života. Upravo ovakvi trenuci, daleko od zvaničnih protokola, daju posebnu notu čitavom događaju i otkrivaju bliskost među gostima.

I dok se luksuz i glamur podrazumevaju kada je reč o venčanju Meline Galić, prizori sa jahte pokazuju i onu drugu stranu, porodičnu povezanost i iskrenu radost zbog novog početka. Sve to zajedno čini ovu svadbu jednom od najpraćenijih i najintrigantnijih tema u regionu, o kojoj će se, bez sumnje, još dugo govoriti.

Zašto sin ne dolazi na svadbu majke?

Melina Galić iz braka sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem ima dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana.

Kako saznajemo, dok će ćerka Đina biti uz majku i prisustvovati njenom velikom danu, sin Kan se neće pojaviti na svadbenoj ceremoniji. Prema informacijama do kojih smo došli, Kan je nakon razvoda roditelja ostao znatno bliži ocu, zbog čega su se odnosi sa majkom vremenom dodatno udaljili, pa nije ni pozvan.

Izvori navode da je upravo ta emotivna distanca i narušena porodična dinamika razlog njegovog odsustva sa ceremonije, koja će se održati u užem krugu zvanica u Monte Karlu. Sa druge strane, Đina je sve vreme uz majku, pa će tako sa njom i ostalim gostima provesti ovaj trodnevni događaj.

Bliska sa ćerkom

Kurir je ranije pisao o tome da iako je napustila Srbiju, Melina i dalje održava blizak odnos sa svojom ćerkom Đinom, koja je redovno posećuje. Još ranije se Đina upoznala i sa verenikom svoje majke, što je modna kreatorka dugo želela, a to sada govori u prilog tome što je ćerka podržava dok izgovara sudbonosno "da".

Odnos Đine i Kana

Đina Džinović veoma je aktivna na društvenim mrežama za razliku od brata Kana, koji ne voli da se eksponira u javnosti. Đina je, sudeći po onome što je ranije objavljivala na Instagramu, prilično bliska sa svojim bratom. Po fotografijama koje je publikovala, deluje da razvod roditelja nije uticao na njihov odnos.

