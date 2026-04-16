Melina Galić, poznata po braku i razvodu od Harisa Džinovića, ovog vikenda staje na ludi kamen u Monaku, gde će se udati za britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda Deja.

Kako se saznaje, ceremonija i svadbeno slavlje biće organizovani na izuzetno luksuznoj lokaciji u jednom od najekskluzivnijih hotela u Kneževini Monako, koji je godinama unazad omiljeno mesto okupljanja svetske elite i milijardera. Proslava će, prema planu, biti organizovana na visokom nivou, uz zvanice koje pristižu iz različitih delova sveta.

Dolazak gostiju biće logistički pažljivo organizovan, pa će se na mesto događaja stizati luksuznim prevozom, uključujući jahte i helikoptere, što dodatno naglašava ekskluzivnost celog događaja.

Njena kuma na ovom venčanju, kako se navodi, biće Gordana Karić, koja će imati jednu od ključnih uloga tokom ceremonije.

Šok potez ćerke

Đina Džinović je sve iznenadila time što je pred veliki dan njene majke ugasila nalog na društvenim mrežama.

Melina i Haris

Podsećamo, Haris Džinović i Melina Galić razveli su se nakon 23 godine zajedničkog života i decenije braka. Par je sudbonosno „da“ izgovorio 2014. godine, a njihovo venčanje važilo je za jedno od najluksuznijih na domaćoj estradi.

Svadbena ceremonija upriličena je na jahti „Maltese Falcon“, usidrenoj nadomak Dubrovnika, a za brak ih je, kako su tada otkrili, nagovorila Slavica Ecclestone, Melinina kuma i bivša supruga vlasnika Formule 1. Sa druge strane, kum mladoženji bio je Filip Cepter.

– I prema Slavici, kao i prema Filipu, gajimo emocije dublje od prijateljskih. Oni su istinski članovi naše porodice i to smo napokon ozvaničili – izjavili su tada mladenci u intervjuu datom neposredno nakon venčanja.

