Melina Galić, poznata po braku i razvodu od muzičke zvezde Harisa Džinovića, staje na ludi kamen ove subote, kada će izgovoriti sudbonosno „da“ britanskom biznismenu Džefriju Polu Arnoldu Deju.

Svečana ceremonija biće upriličena na jednoj luksuznoj lokaciji, a glamurozno slavlje okupiće najbliže članove porodice i prijatelje. Među zvanicama već su primećeni Melinini najmiliji. Majka, otac i brat, koji su stigli kako bi uveličali ovaj poseban dan za nju.

Ovako je izgledalo venčanje sa Harisom

Podsetimo, Haris i Melina Džinović stavili su tačku na svoj odnos nakon 23 godine ljubavi i 10 godina braka. Sudbonosno „da“ izgovorili su 2014. godine, a njihovo venčanje ostalo je upamćeno kao jedno od najluksuznijih na domaćoj estradi.

Svečana ceremonija upriličena je na jahti „Maltese Falcon“, usidrenoj nadomak Dubrovnika, gde su se okupili brojni ugledni gosti. Kako se tada pisalo, ključnu ulogu da par stane na ludi kamen imala je Melinina kuma Slavica Eklston, nekadašnja supruga prvog čoveka Formule 1, dok je Harisu kum bio biznismen Filip Cepter.

Na intimnoj ceremoniji prisustvovalo je tek tridesetak zvanica, što je dodatno doprinelo posebnoj atmosferi ovog luksuznog venčanja.

Ovako su oni ranije izgledali:

- Nismo utvrdili tačno vreme venčanja, već smo se u suton popeli na palubu da ispunimo formalnost. Nije bilo nervoze i treme, karakteristične za takve događaje. Prezime sam preuzela sa posebnom lakoćom jer ga od 2003. godine smatram svojim. Đina i Kan bili su presrećni, prisustvovali su venčanju svojih roditelja i tako iskusili nešto za šta većina dece ostane uskraćena - pričala je Melina, koja je otkrila i zanimljivu anegdotu.

- Kada smo razmenili burme, ispostavilo se da je Harisu njegova mala, pa smo je kasnije skidali uz pomoć sapuna. Na sreću, on je od onih muškaraca koji ne nose prstenje. Euforija nije ispratila ni odabir venčanice. Spontano sam odlučila da to bude moj model iz 2012. godine. Obožavam tu haljinu. Sećam se da je nastala u rekordnom roku, ideja je pretočena u savršenstvo i bilo je prirodno da je ponesem na sopstvenom venčanju, rekla je tada Melina za domaće medije.

Šok potez ćerke

Đina Džinovićje sve iznenadila time što je pred veliki dan njene majke ugasila nalog na društvenim mrežama.

