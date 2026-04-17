Slušaj vest

Jedan od zanimljivijih detalja vezanih za venčanje Meline Galić, javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, svakako je i lokacija koju je odabrala da bude smeštaj za zvanice na njenom trodnevnom slavlju u Monte Karlu.

Naime, ona je iznajmila hotel koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku. Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta.

Štedela na gostima

Međutim, to nije ono što je sve iznenadilo već podatak da je Melina, koja je odabrala da za njeno venčanje u subotu, 18. aprila, sve bude raskošno i luksuzno, štedela upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.

Ovako izgleda hotel:

1/7 Vidi galeriju Hotel za goste na svadbi Meline Galić Foto: Kurir

Hotel od tri zvezdice

Izabrala je hotel sa tri zvezdice i to jedan od najeftinijih u Monte Karlu, gde se luksuz vidi na sve strane. Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju. Tu je odlučila da prištedi. Kako smo saznali, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.

S druge strane, za one goste koji ne žele da idu drumskim putem po Azurnoj obali tu su helikopteri koji se iznajmljuju za cenu od 2.500 evra do 3.000 evra.

Jedan od onih koji je zaintersovan za ovu uslugu je Bojan Karić, koji je u Monte Karlo došao sa sestrom Gocom Karić, koja kumuje Melini na venčanju i suprugom Mašom.

Pogledajte kako izgleda vrt:

Melina Galić smestila goste u ovaj hotel Izvor: Kurir

Venčanje Meline Galić tako se već sada izdvaja kao jedan od najintrigantnijih društvenih događaja godine ne samo zbog liste zvanica, već i zbog neujednačenosti odnosa prema luksuzu.

1/5 Vidi galeriju Melina Džinović Foto: Pierre Perusseau / Bestimage / Profimedia, Pierre Perusseau / Bestimage / P/Pierre Perusseau / Bestimage, Shutterstock

Organizacija

Podsećamo, pozivnice za venčanje su pre oko mesec dana stigle na odabrane brojeve telefona zvanica od kojih se očekivala potvrda. U samim pozivnicama bio je napisan detaljan plan i raspored dešavanja tokom tri dana koliko je predviđeno da veselje traje. Kako saznajemo, Melina je odlučila da se gosti prošetaju duž čitave Azurne obale tokom trodnevnog okupljanja. Dan nakon venčanja, njih dvoje će ugostiti zvanice i na jahti koja je u vlasništvu Melininog budućeg supruga.

Svaki od planiranih događaja ima predviđen "dres kod", pa se od gostiju očekuje da ponesu šest odevnih kombinacija. Tokom tih dana, svaki događaj će biti obeležen različitom temom koja bi trebalo da bude ispoštovana.

Pogledajte kako je ranije izgledala:

1/8 Vidi galeriju Melina Galić Foto: Printskrin Instagram, Kurir Televizija

Prema saznanjima Kurira, ekskluzivna pozivnica nije stigla na adrese mnogih ljudi iz Melininog života od ranije.

Galićeva je za ove potrebe angažovala frizere, šminkere, dekoratere i sve ostale koji su doprineli da njihov dan izgleda kako je želela.

BONUS video: