Slušaj vest

Oni su organizovali venčanje u Monte Karlu, a svadbena ceremonija trajaće tri dana.

Otkako se saznalo da će se Melina udati za britanskog milionera interesovanje javnosti dodatno je podgrejano njenom životnom pričom i karijerom.

Melini je, inače, bivši suprug Haris otvorio mnoga vrata, ne samo na domaćem terenu već i u svetu, što je kasnije imalo značajan uticaj na njen profesionalni put.

1/6 Vidi galeriju Pevač Haris Džinović i njegova dugogodišnja supruga, modna kreatorka Melina Galić, prošle godine su se razveli na iznenađenje svih. Foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

S obzirom na to da je veoma uspešan i da je sarađivao sa brojnim svetski poznatim imenima, Haris je stekao kontakte u brojnim sferama. Upravo je preko njih svojoj tadašnjoj supruzi obezbedio saradnju sa holivudskom zvezdom Šeron Stoun.

Okrenula mu leđa

- Susret sa Šeron bio je prvenstveno poslovne prirode, ali smo vrlo brzo počeli da razgovaramo o privatnim stvarima. Bilo je to divno druženje koje ćemo nastaviti - rekao je Haris nakon susreta sa slavnom glumicom u Milanu 2015. godine.

Nakon toga Melina je predstavila svoje modele na brojnim nedeljama mode, uključujući i američki debi u Majami Biču, a njene kreacije nosile su i Dženifer Lopez, Olivia Kulpo, Paris Hilton i Ešli Simpson.

Haris joj je bio najveća podrška kada je odlučila da pokrene svoj brend, a bio je uz nju i tokom njegovog razvijanja. Zauzvrat je dobio izdaju. Nakon 20 godina zajedničkog života, Melina je rešila da okrene leđa čoveku koji joj je mnogo toga obezbedio i razvede se od njega.

Foto: Roberta Frančula

- Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji sazna. Kažu ljudi da je razvod posle smrti najteža stvar. Ja bih to malo demantovao. Ako se tebi ne sviđa da budeš sa mnom, neću ni ja s tobom - rekao je Haris nakon razvoda za Showbuzz.

Melina je pored Harisa imala potpunu slobodu, o čemu je Haris otvoreno govorio.

"Mislila je da na kraju sveta ima nešto bolje"

- U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smeš, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovek niti je ona meni bila stroga žena. Deci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne - ispričao je svojevremeno Džinović u emisiji "Premijera" , pa dodao:

Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

- Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski deo, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gde hoće, troši koliko hoće.... Mislio sam na sve. Ne znam šta sam više mogao, jedino da amputiram ruku, pa i to da joj dam. Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je voleo. Tu se ništa nije promenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju sveta ima nešto bolje, dosadio sam joj verovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog - govorio je Džinović.

