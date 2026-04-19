O njihovoj vezi dosta se govori, a vest o venčanju podiglo je interesovanje za Melininom životnom pričom. Mnogi žele da saznaju kako je jedna devojčica iz Bihaća stigla preko Zagreba, udaje za Harisa i života u Beogradu, do Monte Karla.

Rođena je 1981. godine u Bihaću, odrasla je uz roditelje Elmu i Sulejmana, nakon čega se seli u Zagreb gde upisuje Filološki fakultet, smer engleski jezik i orijentalistika.

Pobegla kod Harisa u Pariz

Prelomni trenutak u njenom životu dogodio se tokom studija, kada je na trećoj godini upoznala Harisa Džinovića. Kako su mediji ranije pisali, njihov prvi susret bio je sasvim slučajan, dok je čekala tadašnjeg dečka koji se takođe zvao Haris. Sudbina ih je ponovo spojila na njegovom nastupu u Zagrebu, a ubrzo je usledio i poziv koji je promenio tok njenog života.

- Moja porodica nije ni stigla da reaguje jer sam ja to odlučila preko noći. To nikada nije bila tema razgovora jer sam ja pobegla. Otišla sam za Pariz kod Harija i nikada se više nisam vratila kući - rekla je Melina.

Zajedno proveli 20 godina

Njihova veza trajala je godinama pre nego što su je krunisali brakom - zajedno su proveli 20 godina, od toga 12 u braku. Dobili su sina Kana i ćerku Đinu, a romantično venčanje upriličili su na jahti Maltese Falcon nadomak Dubrovnika, u prisustvu najužeg kruga ljudi. Haris je za svedoka odabrao biznismena Filipa Ceptera, dok je Melini kuma bila Slavica Radić Eklston, bivša supruga Bernija Eklestona.

Iako je domaća javnost dugo posmatrala kao suprugu poznatog pevača, Melina je vremenom, upravo uz podršku svog radašnjeg supruga i zahvaljujući njegovim kontaktima, izgradila ime u modnoj industriji.

Njene kolekcije predstavljene su na brojnim nedeljama mode, uključujući i američki debi u Majami Biču, a posebnu pažnju privuklo je to što su njene kreacije nosile svetske zvezde poput Šeron Stoun, Dženifer Lopez, Olivia Kulpo, Paris Hilton i Ešli Simpson.

Melina godinama nije išla u svoje rodno mesto o čemu je govorila u jednom od intervjua.

"U Bosnu više ne idem"

- Šta mene vraća u mladost... To je, nekako, zimski period, dolazak mojih roditelja... Nažalost, ja više ne idem u Bosnu, u Bihać, gde sam rođena. U Zagreb odem jako retko. Moje dve prijateljice, koje su sa mnom još iz srednje škole, uvek me vrate u taj period, u mladost. Taj period mi je bio jako sladak i, da kažem, simpatičan. Ta vrsta mladosti mi se rano završila. Ja sam sa 22 godine rodila dete, postala porodična žena - istakla je Melina pre izvesnog vremena za "Blic".

Melina, koja je postala poznata po braku sa Harisom Džinovićem, svojevremeno se prisetila jedne scene iz perioda kada je čekala prvo dete sa pevačem.

"Nisam se udala da radim"

- Bila sam trudna i mene žena, koju sam tek upoznala pita: "Dobro, a čime ćeš da se baviš sad kad se porodiš?", a ja kažem: "Iju, pa nisam se udala da radim". Ja sam tako stojala iza toga da je moj plan životni da ja budem majka, domaćica, da pratim supruga…", pričala je Melina.

Ipak, kako je kasnije priznala, stvari su krenule potpuno drugačijim tokom, upravo zahvaljujući Harisu, koji nije želeo da ona ostane u toj ulozi, već da izgradi sopstveni put i karijeru.