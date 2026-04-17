Melina Galić, poznata po braku i razvodu od muzičke zvezde Harisa Džinovića, staje na ludi kamen ove subote, kada će izgovoriti sudbonosno „da“ britanskom biznismenu Džefriju Polu Arnoldu Deju.

Svadbena ceremonija, kako smo pisali, biće održana u Monte Karlu, u Kneževini Monako. Iz izvora bliskih paru navodi se da je Melina želela da sve protekne u strogoj tajnosti, pa će venčanje biti organizovano u intimnom krugu, dok će trodnevnoj proslavi prisustvovati oko 30 zvanica iz Srbije sa njene strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije.

Kako saznajemo, na njenom venčanju će svirati poznata grupa Džipsi kings, inače omiljeni bend njenog bivšeg muža Harisa Džinovića. Svojevremeno je Haris imao i saradnju sa grupom, dobio je od njih autorska prava da peva njihov hit "Bamboleo".

Haris je pre mnogo godina imao priliku da sasvim slučajno upozna i oca jednog od članova grupe. Susret se odigrao u jednom lokalu u Barseloni u kojem je Džinović bio sa prijateljem. U jednom trenutku ga je ponela atmosfera pa je zapevao "Zajdi, zajdi", što je oduševilo starijeg gospodina za kojeg se ispostavilo da je otac jednog od članova slavne grupe.

Ko su Džipsi kings

Džipsi kingsi je muzička grupa iz Arla i Monpeljea sa juga Francuske. U muzici kombinuju tradicionalni flamenko, salsu i pop muziku, a nastupaju na mešavini jezika, uglavnom na španskom, ali i mešajući južnofrancuske dijalekte. Iako su članovi grupe rođeni u Francuskoj, njihovi roditelji uglavnom su bili hitanosi, odnosno španski Romi koji su pobegli iz Španije tokom španskog građanskog rata. Poznati su po tome što publici širom sveta donose rumba flamenko muziku, pop muziku koja je oslanja na tradicionalni flamenko. Grupa se prvobitno zvala Los Reyes (kraljevi).

Sina nije pozvala na venčanje

Melina Galić iz braka sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem ima dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana.

Kako saznajemo, dok će ćerka Đina biti uz majku i prisustvovati njenom velikom danu, sin Kan se neće pojaviti na svadbenoj ceremoniji. Prema informacijama do kojih smo došli, Kan je nakon razvoda roditelja ostao znatno bliži ocu, zbog čega su se odnosi sa majkom vremenom dodatno udaljili, pa nije ni pozvan.

Izvori navode da je upravo ta emotivna distanca i narušena porodična dinamika razlog njegovog odsustva sa ceremonije, koja će se održati u užem krugu zvanica u Monte Karlu. Sa druge strane, Đina je sve vreme uz majku, pa će tako sa njom i ostalim gostima provesti ovaj trodnevni događaj.

