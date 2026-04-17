Melina Galić, javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, polako ali sigurno se sprema da se po drugi put uda za izabranika Džefrija, pa privodi poslednje pripreme za ceremoniju.

Kreatorka je sa mladoženjom sinoć bila na njegovoj jahti kako bi pozdravila prijatelje i porodicu koji su došli da uveličaju njihovo veselje. Upravo je na ovom plovilu domaćica bila njena ćerka Đjina, majka Elma, kao i izabrana kuma Goca Karić. Čak su i obezbeđenje unajmili. Jedan od njih je neprestano nadgleda ko prolazi oko jahte i vodio računa da sve prođe u najboljem redu.

Kako smo pisali, Melina je iznajmila hotel koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku. Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta. Međutim, to nije ono što je sve iznenadilo već podatak da je Melina, koja je odabrala da za njeno venčanje u subotu, 18. aprila, sve bude raskošno i luksuzno, štedela upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.

Melina Galić iz braka sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem ima dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana.

Kako saznajemo, dok će ćerka Đina biti uz majku i prisustvovati njenom velikom danu, sin Kan se neće pojaviti na svadbenoj ceremoniji. Prema informacijama do kojih smo došli, Kan je nakon razvoda roditelja ostao znatno bliži ocu, zbog čega su se odnosi sa majkom vremenom dodatno udaljili, pa nije ni pozvan.

Izvori navode da je upravo ta emotivna distanca i narušena porodična dinamika razlog njegovog odsustva sa ceremonije, koja će se održati u užem krugu zvanica u Monte Karlu. Sa druge strane, Đina je sve vreme uz majku, pa će tako sa njom i ostalim gostima provesti ovaj trodnevni događaj.