Modna kreatorka Melina Galić, poznata po braku i razvodu od muzičke zvezde Harisa Džinovića, udaje za bogatog, britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda Deju u Kneževini Monako.

Melina i milioner će se zakleti na večnu ljubav na luksuznoj destinaciji u Monaku, a gosti će dolaziti jahtama i helikopterima.





Svadbena ceremonija, kako smo pisali, biće održana u Monte Karlu, u Kneževini Monako. Iz izvora bliskih paru navodi se da je Melina želela da sve protekne u strogoj tajnosti, pa će venčanje biti organizovano u intimnom krugu, dok će trodnevnoj proslavi prisustvovati oko 30 zvanica iz Srbije sa njene strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije. Detalje o venčanju pročitajte ovde.

Prvo venčanje na jahti

Kada se Melina prvi put udavala, za pevača Harisa Džinovića, proslavu je napravljena na luksuznoj jahti. Haris i Melina su se venčali 2014. godine. Svadba se odigrala na jahti "Maltese Falcon" koja je bila usidrena kod Dubrovnika.

Da izgovore sudbonosno "da" nagovorila ih je Slavica Eklston, inače Melinina kuma i bivša žena vlasnika Formule 1. Sa druge strane Harisov kum bio je Filip Cepter.

- I prema Slavici, kao i prema Filipu, gajimo emocije dublje od prijateljskih. Oni su istinski članovi naše familije i to smo napokon ozvaničili ‒ istakli su mladenci u ekskluzivnom intervjuu koji su dali neposredno posle venčanja.

- Nismo utvrdili tačno vreme venčanja, već smo se u suton popeli na palubu da ispunimo formalnost. Nije bilo nervoze i treme, karakteristične za takve događaje. Prezime sam preuzela sa posebnom lakoćom jer ga od 2003. godine smatram svojim. Đina i Kan bili su presrećni, prisustvovali su venčanju svojih roditelja i tako iskusili nešto za šta većina dece ostane uskraćena ‒ pričala je Melina, koja je otkrila i zanimljivu anegdotu.

- Kada smo razmenili burme, ispostavilo se da je Harisu njegova mala, pa smo je kasnije skidali uz pomoć sapuna. Na sreću, on je od onih muškaraca koji ne nose prstenje. Euforija nije ispratila ni odabir venčanice. Spontano sam odlučila da to bude moj model iz 2012. godine. Obožavam tu haljinu. Sećam se da je nastala u rekordnom roku, ideja je pretočena u savršenstvo i bilo je prirodno da je ponesem na sopstvenom venčanju, rekla je tada Melina za domaće medije.

