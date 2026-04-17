Melina Galić u subotu će izgovoriti sudbonosno "Da" svom partneru Džefriju Polu Arnolda Deja. Venčanje je organizovano u Monte Karlu, a kreatorka i biznismen odlučili su da za ovaj njima važan dan, okupe samo njihove najbliže. Da su mislile o svemu govori i činjenica da su budući bračni partneri unajmili obezbeđenje, koje čuva jahtu gde su smeštene majka kreatorke kao i njen ćerka Đina Džinović, ali i njena kuma i najbliži prijatelji iz Srbije.

Melina Galić, nekadašnja partnerka pevača Harisa Džinovića, angažovala je obezbeđenje s ciljem očuvanja diskrecije i mira u svom okruženju dok traje vencanje sa njenim novim izabranikom Dzefrijem.

Kako smo se uverili na licu mesta reč je o muškarcu koji obilazi šire područje i vodi računa o privatnosti gostiju, a njegova dnevnica, prema nasim informacijama, iznosi oko 150 evra.

- Regija nema obezbednje ko zeli moze privatno da ga unajmi I cene se obicno po danu krecu od 150 evra do 200 evra- objasnio nam je radnik obezbednja u hotelu gde su odseli Melinini gosti.

Kreatorka je sa mladoženjom sinoć bila na njegovoj jahti kako bi pozdravila prijatelje i porodicu koji su došli da uveličaju njihovo veselje. Upravo je na ovom plovilu domaćica bila njena ćerka Đjina, majka Elma, kao i izabrana kuma Goca Karić. Jedan od članova obezbeđenja neprestano nadgleda ko prolazi oko jahte i vodio računa da sve prođe u najboljem redu.

Milionski kapital

Nakon razvoda od Harisa Džinovića, Melina je upoznala čoveka koji je milioner. Njegov identitet je držala u tajnosti, sve dok nisu uslikani zajedno na jednoj modnoj reviji u Parizu tokom Nedelje mode.

Džefri Pol Arnold Dej je uspešan poslovni čovek koji ima milionski kapital, pisali su domaći mediji. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svedoče podaci iz poslovnih registara.

Rođen je u decembru 1958. godine. Njegovi lični podaci javno su dostupni na zvaničnom britanskom registru kompanija (Companies House), koje prenosi UK Companies House.

Prema podacima sa platforme "CheckCompany", vodi se kao preduzetnik i direktor kompanija, sa najmanje 28 funkcija u različitim poslovnim subjektima tokom karijere.

Podaci istog izvora ukazuju da su kompanije sa kojima je bio povezan imale najmanje 1.477.516 funti kapitala akcionara, što je oko 1,73 miliona evra kao i oko 510.272 funti gotovine prema poslednjim dostupnim finansijskim izveštajima.

Budućem suprugu Meline Galić najnovije imenovanje, prema dostupnim podacima, bilo je u kompaniji "Ruuby Limited", gde je funkciju direktora obavljao od 18. oktobra 2016. godine, sve do povlačenja sa te pozicije 24. septembra 2024. godine.

Podaci ukazuju da je emotivni partner Meline Galić, tokom karijere bio povezan sa više međunarodnih poslovnih sistema, uključujuci kompanije iz sektora bezbednosti i konsultantskih usluga.

Istovremeno, francuski registar kompanija, cije podatke objavljuje "Pappers", beleži da je povezan i sa firmom "CRISTOL" iz Salon-de-Provansa.

Reč je o društvu tipa SCI, koje se koristi za upravljanje nekretninama, a u kojem Dej obavlja funkciju upravnika od 2016. godine.

