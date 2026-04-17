Pre samo tri godine, kao bomba je odjeknula vest da je pevača Marka Bulata pretukla njegova žena Marija Bulat. Pevač je tada zbog povreda završio u Urgnetnom centru, a nakon što se oporavio govorio je o tome šta je dovelo do nasilja nad njim.

"Nisam u određenom trenutku legao pored nje da je uspavam u tim bolovima i muci koju ona ima. "Pomozi mi, uspavaj me, boli me", tražila je", otkrio je razlog svađe Marko Bulat.

"Nisam valjda uspeo da je uspavam, da budem adekvatan, da je smirim, da joj kažem da će sve biti u redu. Taj dan je saznala da ima još jedno oboljenje - vaskulitis, propali krvni sudovi. Saznanje da ti imaš tako nešto, sada ja hoću da kažem da ne znam da je li iz te muke tako nešto neko uradio, a ja sam u tom nabijenom osećaju, afektu, svašta mi je rečeno, to prijavio", otkrio je pevač zašto je prijavio nasilje.

"Moja supruga je u vrlo lošem zdravstvenom stanju, nije mi nanela teške telesne povrede. Nije me udarila bejzbol palicom, samo me je grebala, davila", rekao je Bulat u Novom jutru, i poručio da mu je najvažnije da se zna da nije istina da je uhvatio ženu kako se drogira, kako su neki mediji preneli.

"Da sam želeo, mogao sam da je ostavim davno u kakvim aferama je učestvovala. Prijavo sam zvanično nasilje u porodici i zato je izašlo u novinama. Ali mi je najbitnije da nije istina da sam je zatekao da se drogira. Nisam ja samu sebe davio. Bitno da se ona nije drogirala i to mi je važno da kažem, to je istina. Problem je nastao što je nisam umirio. Volim je i dalje kao majku svoje dece", rekao je Marko u Novom jutru.

Marko Bulat je otkrio da još nije jasno da li će da se razveti.

- Njene izjave neću da komentarišem, nisam samog sebe davio, nema veze. Videćemo od ponedeljka da li ćemo se razvesti, danas u razgovoru sa njom, nisam video sa te strane želju da brak opstane. Ja želim da opstane zbog dece i ljubavi i da ona ozdravi, naravno da je volim, ona je majka moje dece. Kada je neko izuzetno bolestan, nezadovoljan time da nije dobar partner, ne može zbog bolesti da pruži maksimum, dođe do ovakvih stvari, mora doći do razumevanja", rekao je za kraj Bulat.

Usledilo pomirenje

Marko Bulat pojavio se na jednom prestoničkom događaju ruku pod ruku sa ženom Marijom, koju je nedavno prijavio za nasilje. Njih dvoje su pozirali nasmejani, pa se može reći da je pomirenje definitivno.

- Poljupcima je došlo do pomirenja, mislim da je to izuzetno romantično. Ne znam da li je ova situacija ojačala naš odnos, ali iskustvo te nadogradi. Kad čovek doživi ovako nešto on je onda spremniji. Danas-sutra kad ti se desi nešto onda to prepoznaješ i ako si pre reagovao pogrešno, onda pokušavaš da reaguješ na pravi način i zdraviji. Zbog ljubavi smo se pomirili. Ne mogu da kažem da se neko nekome izvinio, već hrišćanski praštamo. Sad ko je kome rekao šta... Bitno je da život ide dalje. Te negativne stvari ostaju iza nas - istakao je Bulat za Blic, a pre nekoliko nedelja je govorio potpuno drugačije.