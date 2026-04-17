Modna kreatorka Melina Džinović, javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, za vikend se udaje za britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda Deju u Kneževini Monako.

Melina i milioner će se zakleti na večnu ljubav na luksuznoj destinaciji u Monaku, a gosti će dolaziti jahtama i helikopterima.

Četiri venčanice

Svadbena ceremonija, kako smo ekskluzivno pisali, biće održana u Monte Karlu, u Kneževini Monako. Iz izvora bliskih paru navodi se da je Melina želela da sve protekne u strogoj tajnosti, pa će venčanje biti organizovano u intimnom krugu, dok će trodnevnoj proslavi prisustvovati oko 30 zvanica iz Srbije sa njene strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije.

Kako saznajemo, Melina će promeniti čak četiri venčanice. Dve haljine su urađenje po meri u čuvenoj modnoj kući Dior. Svaka od njih nastala je prema njenim zahtevima, uz vrhunsku izradu i luksuzne detalje, što je pratila i visoka cena.

Hotel od tri zvezdice

Podsetimo, kako smo prvi pisali, Melona je za smeštaj zvanica izabrala hotel sa tri zvezdice i to jedan od najeftinijih u Monte Karlu, gde se luksuz vidi na sve strane. Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju. Tu je odlučila da prištedi. Kako smo saznali, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.

S druge strane, za one goste koji ne žele da idu drumskim putem po Azurnoj obali tu su helikopteri koji se iznajmljuju za cenu od 2.500 evra do 3.000 evra. Jedan od onih koji je zaintersovan za ovu uslugu je Bojan Karić, koji je u Monte Karlo došao sa sestrom Gocom Karić, koja kumuje Melini na venčanju i suprugom Mašom.

Melinina kuma je bogata Srpkinja iz porodice Karić

Gordana Karić, Melininu kumu, retko možemo videti na javnim događajima jer je često govorila da je taj vid popularnosti ne zanima, iako je više puta u džet set krugovima proglašavana za trendseterku i najbolje obučenu Srpkinju.

