SAŠA KATANČIĆ BIO KUM PORODICE KOJU JE USMRTIO PIJANI VOZAČ Prizor koji je rasplakao mreže: Sada su svi zajedno u raju (FOTO)
Vest o tragediji koja je potresla javnost dobila je još tužniji epilog, pevač Saša Katančić, koji se ranije emotivno oprostio od svojih kumova, danas više nije među živima.
Naime, Katančić je nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila 26. oktobra na Novom Beogradu, u kojoj je nastradala tročlana porodica njegovih kumova, na društvenim mrežama podelio potresne reči i fotografije koje su mnoge ostavile bez teksta.
Do nesreće je došlo kada je vozač „audija“ prošao na crveno svetlo i velikom brzinom udario u automobil u kojem se nalazila porodica, koja je na mestu izgubila život. Ovaj događaj izazvao je ogroman šok i tugu, a Katančić se od njih oprostio na način koji je duboko dirnuo javnost.
Pevač je tada na svom Instagram profilu objavio zajedničku porodičnu fotografiju na kojoj su on i njegova supruga sa kumovima, uz kratku, ali snažnu poruku:
„Kumovi... zauvek u našim srcima“, napisao je.
Nedugo zatim, podelio je još jednu fotografiju sa sličnim rečima, ne skrivajući bol zbog gubitka bliskih ljudi.
Danas, kada i njega više nema, ove objave dobijaju još snažniju simboliku. Fotografija na kojoj su zajedno, uz poruku koja kruži mrežama – „Sada su svi zajedno u raju“ – mnogima je naterala suze na oči i postala bolan podsetnik na sudbinu koja je povezala njihove živote i tragične krajeve.