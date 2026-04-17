Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković oglasio se na svom Instagram profilu nakon emotivnih reči koje je tokom koncerta uputila legenda narodne muzike Lepa Lukić.

– Hvala legendo na predivnim rečima. Moja je čast kao i cele produkcije – napisao je Saša Mirković na Instagram storiju.

Lepa Lukić održala je koncert u prepunom Sava Centru u četvrtak, 16. aprila, u organizaciji Hype produkcije.

Saša Mirković se zahvalio Lepoj Lukić Foto: Printscreen Instagram

Ona se obratila publici i uputila zahvalnost organizatorima, ističući značaj podrške i dugogodišnje saradnje.

– Nisu mi dali da najavim oproštajni koncert, rekli su da ne treba da najavljujem, da ću još dugo pevati, ali pošto su nazvali „Za večnost“, to znači pevaću dok sam živa - počela je Lepa i nastavila:

- Želim da vam se od srca zahvalim što me bodrite punih 60 godina. Da nije vas, ne bih ni trajala 60 godina. Sa mnom ste rasli, starili i doživeli smo da se ponovo sretnemo u ovim, mojim poznim godinama. Mislim, ja godine ne osećam, imam dosta godina, a ne izgledam tako. Imam ja ogledalo – poručila je muzička legenda i dodala:

– Želim da se zahvalim mom direktoru Saši Mirkoviću i produkciji. Saša je sve organizovao, on to mnogo dobro radi. Biće još svega u njegovoj organizaciji – poručila je Lepa uz ovacije publike.