Ispred porodičnog stana pevača Marko Bulat na Novom Beogradu trenutno se nalazi naša ekipa, koja je na licu mesta zatekla mirnu, gotovo sablasnu atmosferu.

Kako javljaju reporteri sa terena, stan u kojem Bulat živi sa suprugom Marijom Bulat, deluje potpuno prazan. Svetla su ugašena, a sva vrata i prozori zatvoreni. Jedan prozor je blago otvoren na kip, ali i on je zaklonjen, što dodatno ostavlja utisak da u stanu trenutno nema nikoga.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih smo došli, Marko Bulat je nakon incidenta odvela policija, dok se njegova supruga Marija navodno nalazi kod lekara, gde joj se ukazuje pomoć i obavljaju pregledi.

Za sada nema zvanične potvrde ovih navoda, a više detalja o celom slučaju očekuje se nakon što nadležni organi iznesu konkretne informacije.

Komšije razvezale jezik

Komšije su dale dve oprečne slike atmosfere ispred stana porodice Bulat.

- Šta, opet su se pokacili? Nisam čula ništa, nije ovde bilo gužve, nisam čula nikakvu buku. Oni su inače fini, jave se uvek. Ne pijemo kafu, ali srećemo se u prolazu, u hodniku zgrade i na parkingu. Nisam videla nikakvu policiju, ali znam da se često svađaju - rekla je komsinica koja živi u zgradi Marije i Marka Bulata.

Drugi komšija je pak bio malo detaljniji koji je, kako nam je rekao, ipak čuo buku.