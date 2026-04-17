Slušaj vest

Marija Bulat prijavila je supruga Marka Bulata za fizičko nasilje. Nakon što je pevač odveden u polisijsku stanicu, a Marija na pregled kod lekara, Marija je došla u stan gde se dogodilo nasilje, ali je morala da izađe u dvorište zgrade kako bi prošetala psa.

Okupljeni novinari odmah su pitali Mariju kako je, a ona je kratko odgovorila:

- Ma vrh! Ne mogu da dajem izjave idem i od doktora, moram da budem okej. Ćerkica je u školi, sin je gore, nisu prisustovali nasilju. Marko je u policiji, biće pušten nadam se da će doći kući - rekla je Marija.

Ona je izašla iz stana zakamuflirana. Nosila je trenerku, a lice je pokrila velikim naočarima i kapuljačom.

Marija Bulat Marko Bulat Izvor: Kurir

Nasilje se desilo u ranim jutarnjim časovima

Podsetimo, pevača Marka Bulata, supruga Marija Bulat prijavila je za fizičko nasilje. Kako saznajemo, jutros u 7:30 supruga pevača pozvala je policiju, a nakon što je policija stigla na lice mesta, pevač je odvezen u polisijsku stanicu, dok je Marija upućena na pregled kod lekara.

Nadležne službe trenutno rade na proveri svih navoda prijave. Očekuje se da će biti uzeti iskazi oba aktera, a zavisno od stepena povreda i izveštaja dežurnih službi, biće odlučeno o daljem postupanju i eventualnim prijavama.

Par je i ranije punio novinske stupce različitim turbulencijama u privatnom životu, ali je ovaj jutrošnji incident bacio novo svetlo na njihove porodične odnose. Marko i Marija Bulat se do ovog trenutka nisu zvanično oglašavali povodom ovih događaja.

1/7 Vidi galeriju Prva slike Marije Bulat nakon što je prijavila Marka Bulata za nasilje Foto: Kurir

Pre 3 godine ona njega pretukla

Pre samo tri godine, kao bomba je odjeknula vest da je pevača Marka Bulata pretukla njegova žena Marija Bulat. Pevač je tada zbog povreda završio u Urgnetnom centru, a nakon što se oporavio govorio je o tome šta je dovelo do nasilja nad njim.

"Nisam u određenom trenutku legao pored nje da je uspavam u tim bolovima i muci koju ona ima. "Pomozi mi, uspavaj me, boli me", tražila je", otkrio je razlog svađe Marko Bulat.

"Nisam valjda uspeo da je uspavam, da budem adekvatan, da je smirim, da joj kažem da će sve biti u redu. Taj dan je saznala da ima još jedno oboljenje - vaskulitis, propali krvni sudovi. Saznanje da ti imaš tako nešto, sada ja hoću da kažem da ne znam da je li iz te muke tako nešto neko uradio, a ja sam u tom nabijenom osećaju, afektu, svašta mi je rečeno, to prijavio", otkrio je pevač zašto je prijavio nasilje.

"Moja supruga je u vrlo lošem zdravstvenom stanju, nije mi nanela teške telesne povrede. Nije me udarila bejzbol palicom, samo me je grebala, davila", rekao je Bulat u Novom jutru, i poručio da mu je najvažnije da se zna da nije istina da je uhvatio ženu kako se drogira, kako su neki mediji preneli.

"Da sam želeo, mogao sam da je ostavim davno u kakvim aferama je učestvovala. Prijavo sam zvanično nasilje u porodici i zato je izašlo u novinama. Ali mi je najbitnije da nije istina da sam je zatekao da se drogira. Nisam ja samu sebe davio. Bitno da se ona nije drogirala i to mi je važno da kažem, to je istina. Problem je nastao što je nisam umirio. Volim je i dalje kao majku svoje dece", rekao je Marko u Novom jutru.

Marko Bulat je otkrio da još nije jasno da li će da se razveti.

- Njene izjave neću da komentarišem, nisam samog sebe davio, nema veze. Videćemo od ponedeljka da li ćemo se razvesti, danas u razgovoru sa njom, nisam video sa te strane želju da brak opstane. Ja želim da opstane zbog dece i ljubavi i da ona ozdravi, naravno da je volim, ona je majka moje dece. Kada je neko izuzetno bolestan, nezadovoljan time da nije dobar partner, ne može zbog bolesti da pruži maksimum, dođe do ovakvih stvari, mora doći do razumevanja", rekao je za kraj Bulat.