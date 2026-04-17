"JOŠ SE NAVIKAVAM..." Emrah Emšo o gubitku ljubavi i procesu prihvatanja
Emrah Emšo predstavio je svoju novu pesmu pod nazivom "Još se navikavam", kojom publici donosi emotivnu priču o ljubavi, gubitku i procesu prihvatanja.
Posebnu vrednost ovom singlu daje činjenica da Emrah potpisuje i tekst i muziku, čime još jednom potvrđuje svoju autentičnost i iskren umetnički izraz.
Pesma donosi prepoznatljivu emociju i zvuk koji će se lako povezati sa publikom, posebno onima koji su prošli kroz slična životna iskustva.
"Još se navikavam" već na prvo slušanje osvaja snažnom interpretacijom i iskrenim stihovima, a očekuje se da će brzo pronaći svoje mesto među slušanijim domaćim pesmama.
