Međusobne optužbe između Aleksandra Stanimirovića, alijas Ace Amadeusa, i njegove bivše supruge S. S. ne prestaju da šokiraju javnost, a u sve se umešala i njihova ćerka Vaska Stanimirović, koja je iznela skandalozne tvrdnje na račun svog oca.

I taman kad su se strasti malo smirile, Aca se oglasio za Kurir i otkrio da drama između njegove bivše supruge i njega i dalje traje.

- Idem u Doljevac, odakle policija vozi za Niš da bih dao DNK I da me slikaju. Supruga me optužila da sam joj ja stavio drogu. Ja sam tada bio u Australiji. Sa tim nemam veze. Već su dve tužbe pale. Ona i njen otac me lažno optužuju. Od danas postaje zvanično. Znači definitivno je ona tada uhapšena i bila je u zatvoru 15. Marta od 19 časova uveče do 17 časova sutra dan. Ne znam po kom osnovu je ona puštena kada su nadjeni neki paketići sa belim prahom i digitalna vagica. Znam ja ko nju štiti - poručio je Aca za Kurir.

Podsetimo, Aca Amadeus tvrdi da je nakon razlaza saznao da ga je bivša partnerka varala, i to, kako navodi, sa svojim učenikom, budući da je zaposlena u prosveti.

Podsetimo, bivša žena Ace Amadeusa, poručila je svim medijima da se ona neće oglašavati povodom ove teme.

Uhvatio je na delu

Kako je tada istakao, glavni razlog njihovog razvoda je to što ju je navodno uhvatio kako konzumira ilegalne supstance.

- Podneo sam tužbu za razvod. Nije prijatno kad uhvatiš ženu... Kod mene je to kao kod ćaleta. Nisam znao da ona konzumira to, nisam ni pretpostavljao. Malo je sve to čudno, malo sam se i uplašio, pravo da ti kažem - rekao je on na samom početku razgovora za doaće medije, zatim otkrio da nije ni pokušao da razgovara sa njom kada je saznao da se, kako kaže Aca, drogira:

- Nema tu šta da se kaže. Primetio sam da nestaje novac iz kuće.

- Naravno, ćerka je na njenoj strani, zato sam se ćerke i odrekao. Istina je da im neću prepisati imovinu. Sve je ostavljeno deci mog brata Bokija, on svira sa mnom, znate ga - rekao je Aca iz "Amadeus benda" za Hajp pre nekoliko meseci.

Ćerka tvrdi da njena majka nije varala njenog oca

Muzičareva naslednica prokomentarisala je i očeve tvrdnje da na internetu postoji video-snimak seksa njene majke sa učenikom.

- To nije istina. Moja majka ga nikad u životu nije prevarila, a zajedno su bili od 14. godine. Nikad nije imala drugog muškarca osim njega, a on je nju tokom braka stalno varao. Imao je jednu vezu od šest godina, a drugu od dve godine. Kad sam bila mala, ja sam se jedne noći probudila i videla ga u krevetu pored druge žene. Taj učenik o kome on govori je mamin bivši učenik. Oni su se dopisivali samo profesionalno, nikakva intima. Ona decu iz škole s kojom radi gleda kao svoju. On je sve to isprojektovao u svojoj glavi. Nisam videla taj porno-klip. Na tom snimku je moja mama s njim u krevetu, a ne sa učenikom. To mi je mama rekla. Tata ih je tajno snimio u stanu tokom odnosa. Pretukao je i mamu, naterao ju je i prisilio fizički da povuče liniju. Mama je jako potresena, plače i pod stresom je ceo dan. Tata kaže da je na tom snimku neko drugi, a ne on. Mama se seća kad je taj njihov snimak nastao - rekla nam je Vaska nedavno.