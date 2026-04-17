Nakon što je Marija Bulat prijavila Marka Bulata za nasilje, ekipa Kurira uputila se ispred zgrade gde se i dalje nalazimo, a nakon što smo razgovarali sa komšijama, pojavila se i Marija koja je dala kratku izjavu za medije.

Ona je najavila da će se Marko vratiti, a nakon što se ponovo zatvorila u stan, izašla je prozor i dala drugu izjavu pa se opet zatvorila u stan. U jednom trenutku pojavila se njena najstarija ćerka koja je zabrinuta za majčino stanje. Ćerka je zabrinuta jer je majka ne pušta u stan.

- Došla sam zbog situacije koja se desila, da vidim da li je mama dobro, ali me ne puštaju da uđem. Komšinica je pozvala policiju, samo me zanima da li je dobro - poručila je zabrinuta ćerka, policiji koja je bila na licu mesta.

Komšije razvezale jezik

Komšije pevača da li su dve oprečne slike atmosfere ispred stana porodice Bulat.

- Šta, opet su se pokacili? Nisam čula ništa, nije ovde bilo gužve, nisam čula nikakvu buku. Oni su inače fini, jave se uvek. Ne pijemo kafu, ali srećemo se u prolazu, u hodniku zgrade i na parkingu. Nisam videla nikakvu policiju, ali znam da se često svađaju - rekla je komsinica koja živi u zgradi Marije i Marka Bulata.

Drugi komšija je pak bio malo detaljniji koji je, kako nam je rekao, ipak čuo buku.

- Ma ništa novo za njih, stalno se tuku, samo se ne zna ko koga. Čuo sam vrisku, ali nisam siguran ko je jaukao, da li on ili ona - rekao je komšija.

Pre tri godine Marko prijavio Mariju za nasilje

Pre samo tri godine, kao bomba je odjeknula vest da je pevača Marka Bulata pretukla njegova žena Marija Bulat. Pevač je tada zbog povreda završio u Urgnetnom centru, a nakon što se oporavio govorio je o tome šta je dovelo do nasilja nad njim.

