Iako su se našli u istom lokalu, majka je odlučila da se napravi da ne vidi sopstveno dete, što je izazvalo pravi muk među prisutnima.

Kako prenosi Scandal, Melina je uživala u popodnevu u poznatom restoranu na Senjaku, gde je sedela u društvu drugarice i muzičke zvezde Lepe Brene. Atmosfera je bila opuštena sve dok u lokal nije ušetao njen sin Kan.

„Melina je sedela sa drugaricom i sa Brenom. U jednom trenutku u lokal je ušao Kan, koji je otišao do šanka kako bi preuzeo poručenu salatu. Čim ga je spazila, Melina je bukvalno okrenula glavu na drugu stranu, praveći se da ga ne vidi. Bilo je jako neprijatno gledati kako majka ignoriše rođeno dete“, otkriva izvor.

Dok je Melina demonstrativno izbegavala kontakt očima, Lepa Brena nije mogla da ostane imuna na ovu situaciju. Šokirana onim što vidi, pevačica je odmah ustala od stola kako bi pozdravila momka.

„Brena nije mogla da veruje šta se dešava. Čim je videla Kana, ustala je, prišla mu, srdačno ga izgrlila i izljubila. Melina za sve to vreme nije ni pogledala u tom pravcu. Ne znam šta su njih dve prokomentarisale kada se Brena vratila za sto, ali Kan je vrlo brzo napustio lokal, dok su one nastavile razgovor“, dodaje izvor.

Podsetimo, Melina Džinović će u subotu, 18. aprila, izgovoriti sudbonosno "da" bogatom Englezu, a venčanje je organizovano na Azurnoj obali. Ona će promeniti četiri odevne kombinacije, a svadba će trajati tri dana.

Zbog njenog venčanja u Monte Karlo je došla ćerka Đina Džinović, dok sin Kan neće prisustvovati ovom događaju. Na Azurnu obalu su stigli i Melinini roditelji.