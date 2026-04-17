Nakon što se najstarija ćerka Marije Bulat pojavila ispred zgrade sa policijom, gde je tražila da uđe u stan ali joj majka nije dozvoljavala morala je da reaguje i policija.

Pripadnici organi reda su ušli u zgradu, a nakon što su izašli Sofija im je rekla da joj je majka narkomanka i zahtevala je da zovu Marka Bulata da dođe, jer se njoj isključio telefon.

Dok je Sofija vikala "Majka mi je narkomanka", drugarica njene majke koja se nalazi u stanu sa Marijom vikala je "Narkomanka te je rodila".

Kako smo dalje uspeli da snimio, po Sofiju je ubrzo došao neki muškarac, pa je ona otišla sa njim.

Najstarija ćerka Marka Bulata tvrdi da joj je majka narkomanka

Marija izlazi iz stana kada dođe Marko

Mariju Bulat ekipa Kurira srela je ispred zgrade gde živi sa suprugom Markom Bulatom i decom, nakon nasilja koje se desilo između supružnika. Ona je izašla iz stana zakamuflirana, a nakon kratke izjave koju je dala, ona se pojavila na terasi stana pa je dala novu izjavu koja je šokirala prisutne.

- Oprostite sto sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaz iz ovoga, moram zbog dece da budem dobro… Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Uzeću decu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da deci bude dobro, a meni kako Bog da - rekla je Marija, pa sve prisutne zaprepastila sledećom izjavom:

- Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - poručila je, a onda je otkrila da je povukla prijavu još pre dva sata.

