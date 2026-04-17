Tea Bilanović pojavila se sinoć, 16. aprila, na prvom beogradskom nastupu Bojana Bjelića, gde je privukla pažnju i podržala kolegu, a publika je, kako kaže, odlično reagovala na njen album "Random".

Pevačica kaže da je veoma zadovoljna reakcijama posle promocije, koju je nedavno organizovala u jednom beogradskom restoranu.

- Na promociji je bilo odlično, prezadovoljna sam reakcijom publike, nadam se da ste se i vi lepo zabavili. Sve je bilo super! Večeras sam došla da podržim svoh dragog kolegu Bojana. Mnogo volim njegove pesme jer sam ga slušala kao mala. (smeh) Znamo se nas dvoje, još ranije smo se upoznali na snimanju jedne emisije, Bojan je super, kulturan, fin, lagan čovek - rekla je.

Tea Bilanović pojavila se u izazovnom stajlingu koji je istakao njene noge, a na pitanje da li joj je hladno kratko je odgovorila:

- Nije, da li izgledam tako? Sad je već došlo toplije vreme, jedva sam dočekala. Mene greje sve osim ljubavi - rekla je kroz osmeh Tea, pa dodala:

- S obzirom da živim u Beogradu i da novinar može biti bilo ko, da ga mi i ne znamo, smatram da ne može u velikoj meri da se sakrije privatni život. Jedino kako mi možemo da utičemo, jeste da ne objavljujemo na društvenim mrežama ono što ne želimo da se vidi. Ko živi u Beogradu - sumnjam da ovde može išta specijalno sakriti.

Govoreći o tome što se njene koleginice žale da im momci sve ređe prilaze uživo, uz utisak da se više javljaju preko društvenih mreža nego lično, otkrila je da li i ona to primećuje u svom okruženju.

- Ne bih ja baš tako rekla, meni prilaze uživo. Ima dosta koje vidim da su zainteresovani, pa onda primetim - čim ne prilaze, znači da će da mi pišu, ali kada pišu, nije više zanimljivo. Kad sam već prisutna, priđi mi - rekla je pevačica kroz osmeh, pa opisala najoriginalniji prilazak.

- Bilo ih je mnogo, ne mogu nešto specijalno da izdvojim. Zaprosili su me na nastupima sto puta, na primer. Ja pevam već 13 godina, u javnom svetu sam poslednjih godinu dana, ali su se pre toga na nastupima dešavale prosidbe... Ovo na ruci nije verenički prsten (smeh). Jedan koji sam stvarno dobila, vratila sam ga u stilu - gađala sam ga. Što se burme tiče, nisam je nosila jer mi je bila velika, a nikad nisam našla vremena da je skratim.

- Otvorena sam za udaju. Mišljenja sam da je lakše da se čovek razvede, nego raskine. Kad raskineš, uvek postoji javljanje, mogućnost za pomirenjem, ali kad se razvedeš, to je zvanično, udara na ego, i ako bi se hteo pomiriti, nije baš...

Na pitanje o natalnoj karti i horoskopu, pevačica je dala potpuno iskren odgovor:

- Ne razumem se u horoskop. Jednom mi je jedna žena radila natalnu kartu, to je bilo pre 7 godina, i ništa nije pogodila. Smatram da to važi i pokazuje se kako će biti u poziciji u kojoj sam trenutno, a ako se ja pomerim sa te pozicije, promenim sebe ili nešto u svom životu, onda smatram da se i sve ostalo menja.

Lepa Lukić je održala sinoć koncert u Sava centru, a Tea Bilanović je govorila o tome da li joj je Lepa poslala pozivnicu za koncert i da li joj je oprostila neprijatnost sa njenim psom, koji ju je ranije ujeo.