Muzičar Saša Katančić preminuo je iznenada od srčanog udara.

Kako saznaje Kurir, sahrana će se održati u ponedeljaka u 14:45h na Novom bežanijskom groblju.

Izgradio karijeru u klubovima

Saša Katančić je karijeru gradio godinama nastupajući po klubovima, veseljima i dijaspori, gde je važio za pevača sa ogromnim repertoarom i prepoznatljivom energijom.

Saša Katančić Foto: Printskrin

Bio deo najgledanijih emisija

Širu popularnost stekao je kroz muzička takmičenja poput "Zvezda Granda", a kasnije je okušao sreću i u "Pinkovim zvezdama". Iako nije stigao do finala, ostao je upamćen po harizmi i specifičnoj boji glasa.

Oprobao se u rijalitiju

Bio je i učesnik rijalitija "Farma" 2013. godine - na imanju u Lisoviću pokazao je da je vredan, radan i, za razliku od mnogih, vrlo staložen i miran tip. Izbegavao je konflikte i trudio se da pesmom podigne atmosferu među farmerima.

Ne propustiteStarsSAŠA KATANČIĆ BIO KUM PORODICE KOJU JE USMRTIO PIJANI VOZAČ Prizor koji je rasplakao mreže: Sada su svi zajedno u raju (FOTO)
StarsKO JE PEVAČ SAŠA KATANČIĆ (49) KOJI JE IZNENADA PREMINUO: Bio klavijaturista Harisa Džinovića, nedavno doživeo veliku tragediju
StarsPOZNATI PEVAČ KUM PORODICE KOJU JE UBIO PIJANI VOZAČ AUDIJA NA NOVOM BEOGRADU: Objavio fotografiju i oprosti se od njih (FOTO)
RijalitiNADEŽDA NAPUNILA 30: Čestitke pljušte, a javio se kolega zbog kog je Toma LJUBOMORISAO! U braku je 18 godina i neće više da ĆUTI!
"Zašto je to sramota, neka me osuđuju": Barbara Bobak iskreno o životu sa roditeljima i u kom slučaju bi se odselila od njih Izvor: MONDO