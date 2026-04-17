Melina Galić, koja je u javnosti i dalje najpoznatija kao Melina Džinović, sutra se udaje u Monaku za svog 23 godina starijeg partnera britanskog milionera Džefrija Pola.

Kreatorka i njen partner odlučili su da svojim gostima u tri dana prirede pravi užitak na Azurnoj obali, gde oni žive.

Gosti su smešteni u hotelu koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku. Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta. Ipak, na hotelu sa tri zvezdice, koji je odabrala za svoje zvanice, Melina je prištedela.

Večera za 70 ljudi

S druge strane, pojedini su uživali i na jahti milionera za kog se udaje Melina, a veče pred najbitniji dan u njihovim životima, kreatorka i biznismen su odlučili da svoje goste odvedu u jedan od najpoznatijih restorana na Azurnoj obali.

Danas je tokom dana, tačno u 15 časova, jedan od najpoznatijih restorana La Mère Germaine na Azurnoj obali zatvoren za druge goste, kako bi se sve pripremilo za 70 ljudi koju su pozvani na svadbenu večeru. Kako smo uspeli da saznamo, pripremljeno je 10 najskupljih šampanjaca.

Restoran gde ce večeras biti svečana svadbena večera Izvor: Kurir

Restoran u kom dolazi svetski džet-set

La Mère Germaine, koji se nalazi na Azurnoj obali, nije samo restoran, to je iskustvo koje briše granicu između luksuza i autentične mediteranske tradicije. Smešten tik uz more, sa pogledom koji deluje kao da je izašao iz najskupljih razglednica Azurne obale, ovaj restoran odiše elegancijom koja nije nametljiva, već prirodna i sofisticirana.

Spoj starog francuskog šarma i modernog luksuza

Ambijent je savršeno izbalansiran – spoj topline starog francuskog šarma i modernog luksuza. Bela postava, suptilni detalji i zvuk talasa koji dopire sa terase stvaraju atmosferu u kojoj vreme usporava. Ovde se ne dolazi samo da se jede, već da se uživa svim čulima.

Kuhinja je ono što La Mère Germaine izdvaja – sve je zasnovano na svežim, lokalnim sastojcima, sa fokusom na morske plodove koji dolaze direktno iz Mediterana. Svaki tanjir izgleda kao umetničko delo, ali bez preterivanja – ukusi su čisti, precizni i bogati. Njihova riba na žaru, tartar od tune ili lagani morski specijaliteti nose u sebi duh Azurne obale, dok vinska karta prati svaki zalogaj sa savršenom preciznošću.

Dolazi svetski džet-set

Publika je mešavina svetskog džet-seta i lokalnih znalaca, što dodatno daje posebnu energiju mestu. Nema prenaglašene pompe, sve je u znaku diskretnog luksuza.

Privode se poslednje pripreme pred slavlje Meline Galić Izvor: Kurir