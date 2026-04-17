Slušaj vest

Marko i Marija Bulat su potom otišli u policijsku stanicu radi davanja iskaza, dok je Marija kasnije upućena u bolnicu kako bi lekari utvrdili stepen njenih povreda.

Nakon završene istrage, odnosno informativnog razgovora i lekarskog pregleda, nadležne službe će odlučiti o narednim koracima.

O ovoj temi, za Kurir televiziju, govorila je Teodora Borozan - urednik na Kurir televiziji.

- Nakon napada koji se desio jutros, oboje su dali izjave u policijskoj stanici, dok je Marija upućena na lekarski pregled radi utvrđivanja povreda. Međutim, u međuvremenu je došlo do obrta - Marija je povukla prijavu. Kako je ranije navela, ona je prijavu nadležnim organima podnela u 7.30 časova. Marija je nakon pregleda dočekala Marka i izjavila da ga čeka i nada se njegovom povratku kući, što je izazvalo reakcije javnosti zbog kontradiktornih poruka - rekla je Borozan.

Foto: Kurir Televizija

Raniji slučaj porodičnog sukoba

Kako je istakla Borozan, postoji mogućnost da je situacija povezana sa promocijom nove pesme Marka Bulata, ali naglasila je da takve tvrdnje nisu potvrđene.

- Marko i Marija Bulat su pre tri godine takođe bili u javnosti zbog slučaja porodičnog nasilja, kada je Marko, prema tadašnjim navodima, prijavio suprugu. Tada je Marija imala zdravstvene probleme i nesnosne bolove, a došlo je i do fizičkog sukoba u kojem je ona krenula na njega, nakon čega je on završio u Urgentnom centru. Kasnije su se vratili svakodnevnom životu, a tokom praznika su viđeni zajedno sa decom u porodičnom okruženju.

U emisiji je zatim emitovan raniji snimak razgovora sa Marijom Bulat, u kojem je, nakon lekarskog pregleda i dolaska kući, govorila o celokupnoj situaciji.

- Ovako ne mogu, stvarno. Idem i od doktora..., rekla je ona.

Foto: Kurir Televizija

Na pitanje da li su deca prisustvovala incidentu, odgovorila je:

- Ne. Nisu, nisu.

Na pitanje da li je Marko i dalje u policiji, navela je:

- Da, ali biće pušten. Nadam se da će doći kući.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs