"POSTOJI MOGUĆNOST DA JE SITUACIJA POVEZANA SA PROMOCIJOM NOVE PESME!" Obrt u slučaju Bulat: I ranije su imali sličan slučaj porodičnog nasilja
Marko i Marija Bulat su potom otišli u policijsku stanicu radi davanja iskaza, dok je Marija kasnije upućena u bolnicu kako bi lekari utvrdili stepen njenih povreda.
Nakon završene istrage, odnosno informativnog razgovora i lekarskog pregleda, nadležne službe će odlučiti o narednim koracima.
O ovoj temi, za Kurir televiziju, govorila je Teodora Borozan - urednik na Kurir televiziji.
- Nakon napada koji se desio jutros, oboje su dali izjave u policijskoj stanici, dok je Marija upućena na lekarski pregled radi utvrđivanja povreda. Međutim, u međuvremenu je došlo do obrta - Marija je povukla prijavu. Kako je ranije navela, ona je prijavu nadležnim organima podnela u 7.30 časova. Marija je nakon pregleda dočekala Marka i izjavila da ga čeka i nada se njegovom povratku kući, što je izazvalo reakcije javnosti zbog kontradiktornih poruka - rekla je Borozan.
Raniji slučaj porodičnog sukoba
Kako je istakla Borozan, postoji mogućnost da je situacija povezana sa promocijom nove pesme Marka Bulata, ali naglasila je da takve tvrdnje nisu potvrđene.
- Marko i Marija Bulat su pre tri godine takođe bili u javnosti zbog slučaja porodičnog nasilja, kada je Marko, prema tadašnjim navodima, prijavio suprugu. Tada je Marija imala zdravstvene probleme i nesnosne bolove, a došlo je i do fizičkog sukoba u kojem je ona krenula na njega, nakon čega je on završio u Urgentnom centru. Kasnije su se vratili svakodnevnom životu, a tokom praznika su viđeni zajedno sa decom u porodičnom okruženju.
U emisiji je zatim emitovan raniji snimak razgovora sa Marijom Bulat, u kojem je, nakon lekarskog pregleda i dolaska kući, govorila o celokupnoj situaciji.
- Ovako ne mogu, stvarno. Idem i od doktora..., rekla je ona.
Na pitanje da li su deca prisustvovala incidentu, odgovorila je:
- Ne. Nisu, nisu.
Na pitanje da li je Marko i dalje u policiji, navela je:
- Da, ali biće pušten. Nadam se da će doći kući.
Istaknuto je i da je u ranijem periodu, pre tri godine, postojao sličan slučaj u kojem je, prema tadašnjim navodima, Marko Bulat bio taj koji je prijavio suprugu za porodično nasilje.
