Melina Galić (45) javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, zbog čega je i danas mnogi oslovljavaju kao Melina Džinović, danas će izgovoriti sudbonosno "da" svom vereniku, bogatom Englezu, Džefriju Polu Arnoldu Deju (67).

kako smo ekskluzivno objavili svadbena ceremonija održava se u Monte Karlu, u Kneževini Monako i traje tri dana.

Organizacija

Kako smo saznali od izvora bliskom mladencima, Melina je želela da čitavu ceremoniju zadrži u najstrožoj tajnosti, pa je venčanje organizovala u intimnom krugu, a trodnevnoj proslavi prisustvovaće oko 30 zvanica iz Srbije sa mladine strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije.

Pozivnice su pre oko mesec dana stigle na odabrane brojeve telefona zvanica od kojih se očekivala potvrda. U samim pozivnicama bio je napisan detaljan plan i raspored dešavanja tokom tri dana koliko je predviđeno da veselje traje.

Kako saznajemo, Melina je odlučila da se gosti prošetaju duž čitave Azurne obale tokom trodnevnog okupljanja. Dan nakon venčanja, njih dvoje će ugostiti zvanice i na jahti koja je u vlasništvu britanskog milionera.

Ovde će se održati venčanje

Buduća mlada i njen izabranik, mislili su o svakom detalju, a venčanje će se održati u velelepnoj zgradi u srcu Monaka.

Svatovi će na veselje dolaziti brodovima i jahtama, a neki čak helikopterima. Gostima je obezbeđen smeštaj u hotelu sa tri zvezdice, što pokazuje da je bivša supruga Harisa Džinovića u tom delu organizacije rešila da uštedi.

Dan pred venčanje organizovali su svečanu večeru u prestižnom restoranu.

Predbračni ugovor

Inače, mladenci su potpisali predbračni ugovor, a kako se nezvanično navodi, ugovorom je predviđeno da tokom trajanja zajednice Melina ima pravo da uživa u Džefrijevom bogatstvu i životnom standardu koji joj je obezbeđen, ali bez prava na potraživanja u slučaju eventualnog razvoda.

Drugim rečima, kako tvrde izvori, sve pogodnosti važe isključivo dok brak traje, dok po njegovom okončanju ne bi imala finansijskih zahteva prema suprugu.

Ko je britanski milioner?

O Melininom izabraniku dugo se nije ništa znalo osim da je Britanac i da je veoma bogat.

Njegov identitet Melina je držala u tajnosti, sve dok nisu uslikani zajedno na jednoj modnoj reviji u Parizu tokom Nedelje mode.

Džefri Pol Arnold Dej je uspešan poslovni čovek koji ima milionski kapital, pisali su domaći mediji. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svedoče podaci iz poslovnih registara.

Rođen je u decembru 1958. godine. Njegovi lični podaci javno su dostupni na zvaničnom britanskom registru kompanija (Companies House), koje prenosi UK Companies House.

Budućem suprugu Meline Galić najnovije imenovanje, prema dostupnim podacima, bilo je u kompaniji "Ruuby Limited", gde je funkciju direktora obavljao od 18. oktobra 2016. godine, sve do povlačenja sa te pozicije 24. septembra 2024. godine.

Podaci ukazuju da je emotivni partner Meline Galić, tokom karijere bio povezan sa više međunarodnih poslovnih sistema, uključujuci kompanije iz sektora bezbednosti i konsultantskih usluga.

Četiri venčanice

Kako saznajemo, Melina će promeniti čak četiri venčanice. Dve haljine su urađenje po meri u čuvenoj modnoj kući Dior. Svaka od njih nastala je prema njenim zahtevima, uz vrhunsku izradu i luksuzne detalje, što je pratila i visoka cena.

Sin Kan nije pozvan

Melina Galić iz braka sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem ima dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana.

Kako saznajemo, dok će ćerka Đina biti uz majku i prisustvovati njenom velikom danu, sin Kan se neće pojaviti na svadbenoj ceremoniji. Prema informacijama do kojih smo došli, Kan je nakon razvoda roditelja ostao znatno bliži ocu, zbog čega su se odnosi sa majkom vremenom dodatno udaljili, pa nije ni pozvan.

Ovo je Kan Džinović:

Izvori navode da je upravo ta emotivna distanca i narušena porodična dinamika razlog njegovog odsustva sa ceremonije, koja će se održati u užem krugu zvanica u Monte Karlu. Sa druge strane, Đina je sve vreme uz majku, pa će tako sa njom i ostalim gostima provesti ovaj trodnevni događaj.

Hotel od tri zvezdice

Podsetimo, kako smo prvi pisali, Melina je za smeštaj zvanica izabrala hotel sa tri zvezdice i to jedan od najeftinijih u Monte Karlu, gradu u kojem se luksuz vidi na sve strane. Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju. Tu je odlučila da prištedi. Kako smo saznali, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.

Ovako izgleda hotel:

Melinina kuma je bogata Srpkinja iz porodice Karić

Melina je za kumu izabrala Gordanu Karić, koju retko možemo videti na javnim događajima jer je često govorila da je taj vid popularnosti ne zanima, iako je više puta u džet-set krugovima proglašavana za trendseterku i najbolje obučenu Srpkinju.

Haris joj u podsvesti

Kako saznajemo, na Melininom venčanju će svirati poznata grupa Džipsi kings, inače omiljeni bend njenog bivšeg mužaHarisa Džinovića. Svojevremeno je Haris imao i saradnju sa grupom, dobio je od njih autorska prava da peva njihov hit "Bamboleo".

Haris je pre mnogo godina imao priliku da sasvim slučajno upozna i oca jednog od članova grupe. Susret se odigrao u jednom lokalu u Barseloni u kojem je Džinović bio sa prijateljem. U jednom trenutku ga je ponela atmosfera pa je zapevao "Zajdi, zajdi", što je oduševilo starijeg gospodina za kojeg se ispostavilo da je otac jednog od članova slavne grupe.

Gde će živeti Melina

Melina će nakon venčanja nastaviti da živi s mužem u Monte Karlu.

Zanimljivo je da je jedna od prvih Melininih novih komšinica Srpkinja koja godinama živi u ovom mondenskom gradu, a ona je bila vrlo rada da s nama podeli neke detalje iz dizajnerkinog privatnog života, pa smo tako saznali sve i o njenom novom partneru milioneru.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - ispričala nam je naša sagovornica, pa nastavila:

- Koliko god se on trudio da je progura u društvu preko svojih kontakata i prijatelja, ovaj biznis s haljinama ide jako loše. Prilično je to nekvalitetna roba za klijentelu ovde, oni traže potpuno drugačiju priču. Pitanje je dana kad će ona to zatvoriti. Zahvaljujući njemu, Melina je i dobila pozivnice za sve te zabave i balove za milionere. Viđam je često, tu trči po kraju, ima nekoliko prijateljica s kojima izlazi. Preko dana je najviše u šopingu, troši novac, videla sam da je samo u poslednjih nekoliko meseci prošetala nekoliko novih tašnica "ermes" od najmanje 50.000 evra. Jasno vam je ko to sve finansira - zaključila je tada naša sagovornica.

Prvi snimci

Kreatorka je dva dana pred venčanje sa mladoženjom bila na njegovoj jahti kako bi pozdravila prijatelje i porodicu koji su došli da uveličaju njihovo veselje.

Upravo je na ovom plovilu domaćica bila njena ćerka Đina, tu je bila i Melinina majka Elma, kao i izabrana kuma Goca Karić.

Čak su i obezbeđenje unajmili. Jedan od njih je neprestano nadgledao ko prolazi oko jahte i vodio računa da sve prođe u najboljem redu.

