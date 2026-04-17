Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih restorana na Azurnoj obali, La Mere Germaine, već decenijama važi za sinonim prestiža, a upravo su ovaj lokal za svoju svečanu večeru pred sutrašnje venčanje odabrali Melina Galić, u narodu daleko poznatija kao Melina Džinović i njen 23 godine stariji budući suprug, britanski milioner Džefri Pol Arnold Dej.

Oni su veče pred venčanje u opštini u Monte Karlu, koje je zakazano za subotu, 18. aprila, okupili oko 70 zvanica zbog čega je restoran od poslepodnevnih sati bio zatvoren za druge goste.

Melina je došla sa budućim suprugom i kumom Gocom Karić, izabrala je belu, usku, dugu haljinu, a kosu je vezala u niski rep.

Meni

Inače, ovo mesto su odabrali i jer je vlasnik, kako smo saznali, Džefrijev prijatelj, koji je ovom paru zbog broja gostiju, dao popust.

Restoran je smešten tik uz more, sa pogledom koji važi za jedan od najlepših na francuskoj rivijeri, a meni za ovakve svečane večere najčešće je baziran na vrhunskim morskim specijalitetima: predjela poput karpaća od sveže ribe, sevičea (popularno južnoameričko, primarno peruansko jelo od sirove ribe ili morskih plodova, kuvano u citrusnom soku) ili foa gra (francuski delikates od posebno tovljenih pačjih ili guščjih jetara, prepoznatljiv po kremastoj teksturi i bogatom, masnom ukusu), luksuzni izbor glavnih jela: jakobove kapice, gambasi, fileti najkvalitetnije ribe ili goveđi file, a neizostavni specijalitet kuće je čuvena riblja čorba bujabes, koja sama po sebi važi za pravi gastronomski spektakl.

Dezerti su u francuskom stilu - sufle, flambirane palačinke i egzotično voće.

Za one koji žele potpuni luksuz, u ponudi su i kavijar i jastog, koji dodatno podižu cenu večere.

Prema dostupnim podacima na sajtu restorana osnovni svečani meni iznosi od 80 do 120 evra po osobi, sa vinima i dodatnim jelima od 150 do 200 evra po osobi, a premium varijanta (jastog, kavijar, šampanjac) ide i preko 250 evra po gostu.

Ono što ovaj restoran izdvaja nije samo hrana, već i ambijent, terasa tik uz more, zalazak sunca i intimna atmosfera čine ga jednim od najpoželjnijih mesta za romantične proslave.

Tradicionalna riblja čorba od 32 evra

Naravno, u ovom restoranu postoje i druge opcije kada je izbor hrane u pitanju. U ponudi su razni specijaliteti: marinirana tuna sa kokosom i đumbirom - oko 28 evra, karpaćo od ribe je 26 evra, dimljeni losos sa yuzu kremom staje 32 evra, foa gra je 38 evra, tradicionalna riblja čorba 32 evra.

Melinini i Džefrijevi gosti mogu da isprobaju i file ribe sa povrćem od 30 evra do 48 evra, a specijalitet kuće bujabes za 2 osobe košta 220 evra, a samo degustacija je 82 evra.

Što se tiče mesnih jela tu je gostima ponuđeno: teleći file ili jagnjeći kotleti koji koštaju od 39 evra do 54 evra, igoveđi file koji je 54 evra. Ko ne jede meso može da isproba rižoto s povrćem od 32 evra ili rižoto sa jakobovim kapicama koji staje 48 evra.

Kavijar i jastog

Pedeset grama kavijara je 230 evra, dok je pola jastoga od 54 do 62 evra. Misli se i na poslastice, sladoledi i sorbeti su 13 evra, sufle ili flambirane palačinke su 19 evra, a egzotično voće je od 19 do 39 evra.

Piće je takođe raznovrsno. Pored 10 najskupljih šampanjaca, Melinini i Džefrijevi gosti mogu da uživaju u koktelima od 18 evra, vinima koja koštaju od 50 evra pa do nekoliko stotina evra.