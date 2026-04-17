Pevačica Barbara Bobak ne krije da živi sa roditeljima u porodičnoj kući, a sada je priznala da žudi da rodi dete i osnuje porodicu.

Barbara želi da postane majka, pa je otkrila kako sebe vidi u narednim godinama.

- Volela bih da se ostvarim kao majka, da se skućim i da budem u miru sa sobom, kao i da izbalansiram privatni život, majčinstvo i poslovni deo. Da budem sa svojim detetom, da gledam kako odrasta... - rekla je Barbara, pa dodala:

"To nije sramota"

- Još uvek živim sa roditeljima, to nije sramota. Ne znam da li me osuđuju, ali kome god da sam rekla, svi su mišljenja kako je to lepo.Imam prijateljski odnos sa roditeljima, ali ja imam svoj sprat, oni svoj, odvojeni smo fizički. Ne postoji mesto gde se osećam sigurnije, nego kod svoje kuće sa svojim roditeljima. Sa partnerom bih ipak živela u svoja četiri zida - iskrena je pevačica.

Pevačica je jednom prilikom priznala da sav honorar daje ocu, a on njoj daje platu.

- Ja živim na plati, imam platu mesečnu. Imam firmu i meni moj otac svakog meseca isplaćuje platu. Ja od toga živim, novac koji zaradim ne opipam. Sredila sam kuću i kupila sebi auto, sve ostalo dajem u karijeru - priznala je ona.

Radila kao kopirajter

Pevačica je za domaće medije otkrila da je bila odličan đak u školi i da se bavila drugim poslom.

"Potičem iz jedne obične, normalne porodice. Bila sam vukovac u osnovnoj školi, odlikaš u srednjoj, gimnaziji. Dugo sam radila kao kopirajter za jednu australijsku firmu jer sam se trudila da već od 18. godine ne budem roditeljima na teretu i postanem samostalna. Radila sam i u jednoj teretani pre nego što sam počela da pišem te članke na engleskom jeziku“, ispričala je za Grand i otkrila kada joj se javila želja za pevanjem

"Stidela sam se"

- Želja za pevanjem se javila slučajno kada sam videla objavu na društvenim mrežama jedne drugarice koja je pevačica. Ja sam uvek lepo pevala, ali sam se stidela da pevam pred drugima. Sedela sam u tom momentu sa drugarima sa fakulteta kada sam to videla. Inače, studirala sam programiranje - pričala je Barbara za Grand.

Kuri.rs / Telegraf

