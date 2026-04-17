Kada su se u medijima pojavile informacije da Mišo Kovač u Strožancu živi od skromne penzije od 420 evra, kao i da njegovi prijatelji planiraju organizaciju koncerta kako bi mu finansijski pomogli, oglasio se i sam pevač . Domaći mediji su pisali da je zbog tih priča usporena realizacija filma o njegovom životu.

Demantovao

- U životu nikad nisam ništa molio niti preko novina tražio novčanu pomoć za sebe. Prvi put čujem da neko želi da organizuje nekakav koncert sa kog bi se prihod uplatio meni da nešto zaradim. Onima koji to pišu ili žele tako nešto da naprave poručujem da se mane takvog posla, meni to ne treba niti to želim - rekao je Mišo Kovač, pa nastavio:

"Ona me je spasila"

- To nisu nikakvi moji prijatelji. Moj najveći prijatelj je moja Lidija, žena koju volim i koja me je spasila, žena za koju živim. A ljudi s kojima sam dobar znaju da ja nikad ne bih dao dozvolu da se napravi takva vrsta koncerta. Živim kako živi i moja publika. Pošteno i skromno. I čast mi je što tako živim - dodao je.

Potom se nadovezao na njihov odnos i objasnio kako funkcionišu.

- Moja supruga Lidija i ja živimo normalan, miran život. Srećan sam što smo zajedno, što je uz mene žena koju volim najviše na svetu, koja me je sabrala i podigla na noge u vreme kada sam bio polulud zbog smrti svog sina, koja je pomogla i meni i mojoj ćerki Ivani kada nam je bilo najteže - zaključio je Mišo.

Život mu visio o koncu

On je ranije pričao o tome kako mu je život nekoliko puta visio o koncu.

- Smrt ne može niko da spreči. Ja sam je dosad tri puta izbegao, a najbliže sam joj bio kad sam imao infarkt. Spasili su me u zadnji čas, a kada sam otvorio oči u bolnici, iznad mene i mog kreveta je stajao momak koji me poljubio u čelo i rekao mi: 'Mišo, ja u životu imam samo Isusa i vas'. Onda je otišao, a ja sam posle saznao da je momak isusovac - pričao je pevač.

Kurir.rs / Jutarnji

