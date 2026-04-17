Od Saše se oprostila i njegova kuma, a ta objava rastužila je mnoge, jer se publikovala sliku na kojoj je pevač pozirao sa bratom Darka Lazića, Draganom, koji je poginuo 11. marta.

Saša i Dragan su bili kumovi žene koja se oprostila sada od pevača.

- Živote, šta je ovo? - napisala je utučena kuma, a Darko Lazić je ovu fotografiju takođe podeliko na svom nalogu.

Ona je takođe na svom profilu objavila i snimak sa privatne proslave na kojoj su zajedno pevali Saša i Dragan, u opis je stavila tri slomljena srca.

"Putuj sa anđelima..."

- Dragi naš Sale, volela bih da sam jutros čula da je laž, hvala ti za svaki ulepšan trenutak u našim života, putuj sa anđelima…a u nama ćeš živeti kroz svaku pesmu koja ce nas na tebe secati Sasa Katančić - napisala je njegova prijateljica.

Inače, svoju muzičku karijeru, Saša Katančić je gradio nastupajući na veseljima, u klubovima i širom dijaspore. Bio je poznat po neverovatnom repertoaru i energij, a šira publika ga je zavolela kroz učešće u popularnom muzičkom takmičenju.

Sahrana

Kako saznaje Kurir, sahrana će se održati u ponedeljaka u 14:45h na Novom bežanijskom groblju.

