NJEMU JE NAJBOLJI DRUG PREOTEO ŽENU, ONA LJUBAVNICU DOVELA U KUĆU! Srpska estrada puna je preljuba: Pokupila ju je ispod mosta, a ona joj otela muža
Preljube na srpskoj estradi uvek su punile stupce u novinama, o njima se naširoko pričalo i pisalo jer su često bila praćena velikim skandalima.
Maja, Aleksandra i Peca
Bivša rijaliti učesnica Maja Marinković napravila je haos kada je uplovila u vezu sa nevenčanim suprugom Aleksandre Subotić Petrom Raspopoviće, kojeg javnost zna po nadimku peca Vijagra. Iako je sve slutilo da će Maja preoteti Subotićki Pecu, do toga nije došlo, jer se on vratio svojoj nevenčanoj supruzi. Bivša rijaliti učesnica je oprostila prevaru, mužu je prešla preko svega, a svoju drugaricu Majuje izbrisala iz svog života.
Ova priča ponovo je postala aktuelna jer je gotovo svakod dana pominju Stanija Dobrojević i Maja Marinković, koje su zaratile zbog Asmina Durdžića, Stanijinog bivšeg verenika, a Majinog novog dečka.
Sonja, Aca i Željko
Jedan od najvećih skandala na javnoj sceni desio se kada je Aca Lukas uplovio u romansu sa Sonjom, bivšom suprugom Željka Šašića.
Željko je na taj način dobio nož u leđa od druga, ali i supruge, što je čak opevao i u jednoj svojoj pesmi.
Slađa, Vesna i Đole Đogani
Vesnu je u svoju kuću navodno dovela upravo Slađa da bi joj kasnije Vesna preotela muža. Jednom prilikom Anabela Atijas je pričala o tome.
- Slađa je pokupila Vesnu ispod mosta, a onda se Đole njom oženio - rekla je jednom.
Vesna je inače nastupala kao igračica sa Đoletom, pa uzela Slađi supruga.
Goca, Šijan i komšinica
Gocu Božinovski Zoran Šijan prevario sa najboljom drugaricom i komšinicom s kojom je dobio i dete.
Ona danas priča kako bi izdržavala Šijana i 10 žena samo da je živ. Goca je iz velike ljubavi sa Šijanom dobila dvoje dece - Mirka i Zoranu.
Darko, Jasmina i najbolji drug
Razvod Darka Filipovića posle 12 godina braka iznenadila je javnost, a njegova izjava da ga je supruga prevarila s najboljim prijateljem još više je sve iznenadila.
- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist - izjavio je Darko tada.